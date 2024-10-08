Yalıkavak Marina, Bodrum Cup’ta Sosyal Sorumlulukla Yelken Açıyor

Özel gereksinimli öğrenciler için düzenlenen projelere verdiği desteği geliştiren Yalıkavak Marina, topluma dokunan etkinlikleriyle Bodrum Cup’ın destekçilerinden biri olarak öne çıkıyor.

Yalıkavak Marina, Maximiles Black sponsorluğunda bu yıl 21-26 Ekim tarihleri arasında 36’ncısı düzenlenecek The Bodrum Cup’ta sosyal sorumluluk projelerine değerli katkılarda bulunuyor. Özellikle özel gereksinimli öğrencilerin eğitimine katkı sağlamak amacıyla Bodrum Sağlık Vakfı ile birlikte yürütülen projelerde bu sene öncü bir rol üstlenen Yalıkavak Marina, özel gereksinimli bireylerin hayatlarına dokunan etkinlikler düzenlemeye başladı. Bu projelerle, yalnızca öğrencilerin eğitimine değil, aynı zamanda onların sosyal hayata katılımına da destek sağlanıyor.

Denizciliğin coşkusunu ve rekabet ruhunu yansıtan bu büyük organizasyon, sadece yelken yarışlarıyla değil, aynı zamanda topluma dokunan sosyal sorumluluk projeleriyle de ön plana çıkıyor. “Kazanmaya Yelken Aç” temasıyla düzenlenecek yarışlar, Bodrum’dan başlayıp Karaada, Çökertme ve Kissebükü rotasında devam ediyor ve tekrar Bodrum limanında son buluyor. Yarışlar kadar, Bodrum’un eşsiz doğası ve festival havası da deniz tutkunlarına unutulmaz bir deneyim sunuyor.

Sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde dikkat çeken etkinliklerden biri de 9 Ekim’de Bodrum Sağlık Vakfı’nda gerçekleştirilecek olan “Yarış Bayraklarını Çocuklarımızla Boyayalım” etkinliği. Etkinlikte çocuklar, teknelerin bayraklarını boyayarak hayal güçlerini ve denizcilik sevgilerini yansıtma fırsatı bulacaklar. Bu anlamlı etkinlik, saat 11:00-16:00 arasında Bodrum Sağlık Vakfı’nın bahçesinde düzenlenecek ve tüm katılımcılara açık olacak.

Yalıkavak Marina, topluma katkı sağlayan sosyal sorumluluk projeleriyle, sadece denizcilik sektöründe değil, sosyal sorumluluk alanında da fark yaratmaya devam ediyor. Özel gereksinimli bireyler için sunduğu destekle, denizcilik kültürünü genç nesillere aşılamayı ve sosyal sorumluluk bilincini geniş kitlelere yaymayı amaçlıyor. Bu tür projelerle, Yalıkavak Marina denizcilik dünyasında toplumsal fayda sağlayan adımlar atmayı sürdürüyor.