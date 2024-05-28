Yalıkavak Marina, Cumhurbaşkanlığı 5. Uluslararası Yat Yarışı’na Ev Sahipliği Yaptı

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde bu yıl beşinci kez düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı’nın Halikarnas Kupası etabı 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı gibi önemli bir günde Yalıkavak Marina’dan başladı. Deniz ve yelken tutkunlarını bir araya getiren yarışta ekipler sınıflarına göre Rodos ve Simi adasının etrafında dönerek toplamda 250 deniz milinden oluşan zorlu bir parkuru tamamlayarak yine Yalıkavak Marina’da finiş verdiler. Denizde birkaç gün süren büyük mücadelenin ardından Halikarnas Kupası’nın takdim edildiği ödül töreni ise 25 Mayıs’ta Bodrum Kalesi’nde düzenlendi.

Yalıkavak Marina, Marina Direktörü Deniz Akaltan; “Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı’nın Halikarnası Kupası etabına bir kez daha ev sahipliği yapmanın haklı onurunu yaşıyoruz. Etkinlik boyunca yarışçılarımıza destek vermek ve onları ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduk.Yalıkavak Marina olarak tam korunaklı bağlama alanlarımız, tecrübeli teknik servis ve modern altyapımız, en yüksek seviyede hizmet kalitemiz ve muhteşem konumumuz ile deniz sporları tutkunları için muazzam bir alan oluşturduk. Yarışlara katılan tüm ekiplerin unutulmaz bir deneyim yaşadıklarını umut ediyoruz. Yalıkavak Marina ailesi olarak, etkinliğin deniz sporlarına olan ilgiyi artırarak ülkemizin güzelliklerinin dünya ile paylaşılmasına umarız bir nebze katkımız olmuştur. Türkiye’nin Riviera’sı olarak bilinen Bodrum yarımadasını ve Yalıkavak Marina’yı uluslararası platformlarda tanıtarak Türkiye’yi dünya çapında temsil etmeye devam edeceğiz.” dedi.

Yalıkavak Marina, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde; Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Muğla Valiliği’nin katkılarıyla İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü tarafından organize edilen ve DHL Express ana sponsorluğunda düzenlenen bu görkemli organizasyonda dünyanın dört bir yanından gelen ekiplere ev sahipliği yaptı.

Deniz sporları içerisinde en saygın organizasyonlardan biri olan Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışının bu yıl Yalıkavak Marina etabına 16 ülkeden 26 ekip ve 300'ün üzerinde yarışçı katıldı.

Vira Haber