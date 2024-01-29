Yalova’da Balıkçılardan 'Gemi Demirleme Sahası' Tepkisi

Yalova Merkez İlçe Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hasan Karataş, Yalova açıklarında bulunan gemi demirleme sahasının balıkçıları olumsuz etkilediğini savundu. Karataş, “Yalova bölgemizde demirleme sahası var. Gemi demirleme sahasını bizim en elverişli, meramız dediğimiz yere yaptılar. Biz gemi demirleme sahasının değiştirilmesini talep ettik, tersanelerin, Tavşanlı altına doğru. Buralara gidilse balıkçı biraz nefes almış olur. 'Bura dere yasak, bura askeriye yasak, bura sahil güvenliğin önü yasak'. Yani her yer yasak bize" diye konuştu.



"Balık avlama sahamız hiç kalmadı"

1976’dan bu yana balıkçılık yapan Fahri Topalak ise, “Ben burada doğdum, büyüdüm. Gemi demirleme sahasında ev sahibiyken şimdi kiracı bile değilim. Geçenlerde teknemi boyadan denize indirdim. Zorunlu bir ağ attım oraya. Aynı gece bir problem olmasın diye geri alayım dedim. Sahil Güvenlik geldi, sanki suçlu çocuklar gibi 5 bin 300 lira demir sahasına ağ atmaktan ceza yazdı. Ben ne suç işledim. Demirleme sahasının yüzünden balık avlama sahamız hiç kalmadı” dedi.

Vira Haber