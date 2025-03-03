Yalova'da Vinç Sepetinden Düşen Tersane İşçisi Hayatını Kaybetti
Yalova'nın Altınova ilçesinde vinç sepetinden düşen tersane işçisi hayatını kaybetti.
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Alınan bilgiye göre, Doğruyol Tersanesi'nde meydana gelen iş kazasında 39 yaşındaki Serdar Coşan vincin sepetinden düştü. Başından ağır yaralanan işçi olay yerinde hayatını kaybetti. İşçinin cansız bedeni otopsi için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Vira Haber
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Etiketler : Yalova, Vinç Sepeti, Tersane
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