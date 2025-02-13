Yanan Gemi İçin Palau Cumhuriyeti ve Savcılıktan Yazı Bekleniyor

Ceynak Grup Samsunport Sanayi Rıhtımı'nda demirli bulunan Uçak Kardeşler-Menas'a ait Palau bayraklı Fıruze G adlı kuru yük gemisinde 28 Ocak günü yangın çıkmıştı. Yangınla ilgili soruşturma ve incelemeler devam ediyor. Gemide oluşan hasarlarla ilgili işlemler ve soruşturmalar devam ederken, geminin limandan ayrılması için hem bayrak devletinden hem de savcılıktan yangın ve sonrası ile alakalı yazı gelmesinin beklendiği öğrenildi.

Liman Başkanlığı’ndan edinilen bilgiye göre; geminin hala Samsun Limanı’nda bulunduğu şu anda yangında hasar alan yerlerde iş ve işlemlerin devam ettiği, bu tür gemi kazalarında uluslararası kuralların olabileceği, yabancı bayrak devletlerine ait gemilerde o devletlerin kendileri de gemiyi incelemeye alabildikleri, Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) tarafından uluslararası kurallar konulabildiği ifade edildi. Ayrıca bu konular hakkında Samsun Liman Başkanlığı tarafından gönderilen yazılara Palau Cumhuriyeti’nden henüz bir cevap gelmediği, Palau’dan ve savcılıktan gerekli yazılar gelince geminin durumu hakkındaki işlemin tamamlanacağı, başkanlık olarak yabancı ülke bayraklı gemilerde seyrüsefer kontrolü yapılamadığı, onu kendi bayrak devletlerinin yapabildikleri, başkanlık olarak Türkiye tarafından kendilerine düşen kısımlarda yapılması gerekenleri gemi sahibine bildirdikleri, gemiyle alakalı sürecin hala devam ettiği, geminin emniyetin sağlanması, yanan kısımların işlemleri gibi uygulamaların sürdüğü belirtildi. Söz konusu geminin en azından kapağının kapatılması ve demir alacak duruma gelmesi gibi tamirlik işlemlerin devam ettiği, bunlar yapıldıktan sonra da savcılıktan alınacak yazı sonrası bayrak devletinin de izin vermesi halinde geminin Samsun Limanı’ndan çıkışına izin verileceği ifade edildi.

1979 yapımı, 150 metre uzunluğunda ve 21 metre genişliğindeki geminin makine dairesinde çıkan yangın, karadan ve denizden yapılan çalışmalar sonucu söndürülmüştü.

Vira Haber