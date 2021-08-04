Yangın Bölgelerine Karakol Botu ve Çıkarma Gemisi Sevk Edildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Muğla’daki yangın söndürme çalışmalarına destek ve gerek görülmesi halinde vatandaşları tahliye etmek amacıyla Ören ve Milas bölgelerine bir karakol botu ve bir çıkarma gemisi sevk edildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından konu hakkında yapılan açıklamada, "Muğla’daki yangın söndürme faaliyetlerine destek olmak ve ihtiyaç hâlinde bölgedeki vatandaşlarımızı denizden tahliye etmek maksadıyla, Ören ve Milas bölgelerine Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza ait bir karakol botu ve bir çıkarma gemisi sevk edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Vira Haber