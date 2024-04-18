Yangın Çıkan Gemide Tahliye İşlemleri Tamamlandı

Edinilen bilgiye göre, Cevizdere Mahallesi’nde Ünye Limanı’na demir atan özel bir firmaya ait Türk bayraklı çimento yüklü kuru yük gemisinin kaptan köşkünde trafodan kaynaklı yangın çıktı. Yangını fark eden gemi mürettebatının haber vermesi üzerine olay yerine Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 2 saatlik söndürme çalışmalarının ardından yangını kontrol altına aldı. Soğutma çalışmaları da tamamlanan gemide bulunan 13 mürettebat limanda güvenli bölgeye alındı. Yangın sonucu geminin kaptan köşkünde büyük çapta maddi zarar meydana gelirken, dumandan etkilenen Eray Patar isimli gemi personelinin ise tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu olduğu öğrenildi.



Tüm mürettebat ilçedeki otellere yerleştirildi

Yangın sonrası detaylı incelemelerin devam ettiği gemide bulunan 13 mürettebat Ünye’deki otellere yerleştirildi. Geminin çimento yüklü olmasından dolayı kısa sürede boşaltılarak bakıma alınacağı bildirilirken, yangının ilk incelemelerde trafodan kaynaklı çıktığı tahmin ediliyor.

Olayla ilgili incelemeler sürüyor.

Vira Haber