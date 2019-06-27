Yardım gemisi izinsiz İtalya kara sularına girdi

Alman sivil toplum kuruluşu tarafından Akdeniz’de kurtarılan 42 düzensiz göçmenin bulunduğu gemi, İtalya hükümetinin itirazlarına rağmen İtalya karasularına girdi.

Akdeniz’de kurtarılan 42 düzensiz göçmenin bulunduğu Alman sivil toplum kuruluşu Sea Watch’ın gemisi, İtalya’nın tüm itirazlarına rağmen İtalya karasularına girdi.

Libya'dan yola çıkan göçmenleri 12 Haziran'da kurtaran Sea-Watch 3 gemisi, 16 gündür güvenli bir liman açılmasını talep ediyordu.

İtalya'nın Lampedusa adası açıklarında uluslararası sularda günlerce bekleyen gemi, sonunda bugün durumun kritikleştiği gerekçesiyle izinsiz de olsa İtalyan kara sularına girme kararı aldı.

İtalya’nın aşırı sağcı İçişleri Bakanı Matteo Salvini, Lampedusa Adası açıklarında bekletilen gemiyi “korsan gemisi” olarak nitelendirerek, geminin Hollanda veya Almanya’ya gönderilmesi gerektiğini söyledi.

Göçmen konusunda sert politikaları devreye sokan İtalya hükümeti, Haziran ayının başında insani yardım grupları tarafından işletilen göçmen kurtarma gemilerinin faaliyetlerini durdurmayı amaçlayan bir güvenlik ve göç kararnamesini onaylamıştı.

İtalya'nın göç karşıtı popülist hükümetinin bu ay kabul ettiği "2. güvenlik kararnamesi" uyarınca Sea Watch, izinsiz olarak İtalyan kara sularına girdiği gerekçesiyle 50 bin euroya kadar idari para cezası ve gemiye el koyulması riskiyle karşı karşıya. Geminin kaptanı da hapis cezası alabilir.

Vira Haber