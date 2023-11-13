Yardım Gemisi Mısır'a Ulaştı

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı ve geminin görüntülerine de yer verdiği paylaşımında, "Gazze'ye yardım amacıyla gönderdiğimiz ve ağırlıklı olarak sağlık hizmetlerinden oluşan gemi Mısır El-Ariş Limanı'na ulaştı. Sağlık hizmetleri Mısır ile ortak koordinasyon sağlanarak Gazze halkına ulaştırılacak." ifadelerini kullandı.

Vira Haber