Yardım Gemisi Mısır'a Ulaştı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'den Gazze'ye gönderilen sağlık malzemelerini taşıyan geminin Mısır'a ulaştığını bildirdi.
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Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı ve geminin görüntülerine de yer verdiği paylaşımında, "Gazze'ye yardım amacıyla gönderdiğimiz ve ağırlıklı olarak sağlık hizmetlerinden oluşan gemi Mısır El-Ariş Limanı'na ulaştı. Sağlık hizmetleri Mısır ile ortak koordinasyon sağlanarak Gazze halkına ulaştırılacak." ifadelerini kullandı.
Vira Haber
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Etiketler : Mısır, Gazze, Yardım Gemisi, Fahrettin Koca
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