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Yardım Gemisi Mısır'a Ulaştı

Yardım Gemisi Mısır'a Ulaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'den Gazze'ye gönderilen sağlık malzemelerini taşıyan geminin Mısır'a ulaştığını bildirdi.

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Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı ve geminin görüntülerine de yer verdiği paylaşımında, "Gazze'ye yardım amacıyla gönderdiğimiz ve ağırlıklı olarak sağlık hizmetlerinden oluşan gemi Mısır El-Ariş Limanı'na ulaştı. Sağlık hizmetleri Mısır ile ortak koordinasyon sağlanarak Gazze halkına ulaştırılacak." ifadelerini kullandı.

Vira Haber

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