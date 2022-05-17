Yarışmalarda Dereceye Giren Öğrenciler Ödüllendirildi

İMEAK DTO Aliağa Şubesi; şiir, resim ve kompozisyon yarışması düzenledi. Çocuklarda deniz sevgisi ve bilinci oluşturmak amacıyla düzenlenen yarışmada dereceye giren öğrencilere çeşitli ödüllerin yanı sıra tüm katılımcılara sertifika verildi. Resim, şiir ve kompozisyon olarak üç ana dalda düzenlenen yarışmada, ilkokul öğrencileri ‘Deniz ve yaşam’ konulu resimler, ortaokul öğrencileri de aynı konu içerikli şiirlerle yarışmaya katılırken, liseler ise ‘Ben deniz olsam’ konu başlıklı kompozisyonlarla yarışmaya katıldı. 188 resim, 78 şiir ve 9 kompozisyon ile toplam 275 öğrenci yarışmada yer aldı. Yarışmanın değerlendirme jürisi, geçtiğimiz günlerde toplanarak 3 kategoride düzenlenen yarışmada dereceye giren isimleri belirledi. Dereceye giren öğrencilere ödülleri Tüpraş İzmir Rafinerisi Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen törenle verildi.

Törene İMEAK DTO Aliağa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek’in yanı sıra; Aliağa Garnizon Komutanı Albay Faruk Altun, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Balıkçıoğlu, Aliağa Belediyesi Personel Limited Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmedali Özkurt, İlçe Milli Eğitim Müdürü Dr. Erdoğan Akyüz, Aliağa Vergi Dairesi Müdürü Yücel Aydoğan, Aliağa Liman Başkan Yardımcısı Günhur Şanlı, Tüpraş İzmir Rafineri Müdürü Arda Yıldırım, Aliağa Ticaret Odası Başkanı Ömer Ertürk, İMEAK DTO Aliağa Şubesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ufuk Yıldırım, odanın meclis ve yönetim kurulu üyeleri, okul müdürleri, öğrenciler ve ilçe protokolü katıldı. Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından İMEAK DTO Aliağa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek törenin açılış konuşmasını gerçekleştirdi.

Adem Şimşek, “Sosyal ve kültürel çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz”

İMEAK DTO Aliağa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek, ödül töreninde yaptığı konuşmada, 2019 yılında İMEAK DTO Aliağa Şubesi olarak ilkini gerçekleştirdikleri resim, şiir ve kompozisyon yarışmasını normalleşme sürecine girilmesiyle birlikte yeniden düzenlediklerini söyleyen Başkan Şimşek, “Normalleşme sürecinde yeni adımların atılmasıyla birlikte İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi olarak sosyal ve kültürel çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yaklaşık 2 yıl kadar ara vermiş olduğumuz resim, şiir ve kompozisyon yarışmamızla çocuklarımıza deniz sevgisi aşılamak ve onlara denizlerimiz hakkında bilgilendirmek istedik. Bugün bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yarışmamıza yoğun ilgi gösteren öğrencilerimize teşekkür ediyor, eğitim hayatlarında başarılar diliyorum.” dedi.

Şimşek’in ardından konuşmasını yapmak üzere kürsüye gelen İlçe Milli Eğitim Müdürü Dr. Erdoğan Akyüz ise böylesine anlamlı bir yarışma düzenleyen İMEAK DTO Aliağa Şubesi Yönetimine teşekkürlerini iletti. Akyüz, yarışmada dereceye giren öğrencileri de tebrik ederek başarılar diledi.

Dereceye gören öğrencilere ödülleri verildi

Yapılan açılış konuşmalarının ardından ödül törenine geçildi. Şiir dalında 3.’lük ödülü Aliağa TED Koleji 8.sınıf öğrencisi Irmak Yıldırım’a, kompozisyon dalında 3.’lük ödülü Mustafa Güngör Çolakoğlu Lisesi 10.sınıf öğrencisi Şiir Hülaki’ye, Resim dalında 3.’lük ödülü ise Aliağa Sınav Koleji 4. Sınıf öğrencisi Melin Deniz Kunucu’yu verildi. Öğrencilere ödülleri Aliağa Garnizon Komutanı Albay Faruk Altun ve İMEAK DTO Aliağa Şube Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ufuk Yıldırım tarafından verildi.

Şiir dalında 2.’lik ödülü Fen Bilimleri Okulu 5. Sınıf öğrencisi EfserAbalı’ya, kompozisyon dalında 2.’lik ödülü Özel Eğitim Öğrencisi Esmanur Doğan’a, Resim dalında 2.’lik ödülü Petkim İlkokulu 4.sınıf öğrencisi Simay Gündüz’e verildi. Öğrencilere ödülleri Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürü Dr. Erdoğan Akyüz ile Aliağa Vergi Dairesi Müdürü Yücel Aydoğan tarafından verildi.

Şiir dalında 1.’lik ödülü Petrokimya İlkokulu 7.Sınıf Öğrencisi Yağmur Düzağaç’a, kompozisyon dalında 1.’lik ödülü Anadolu Mesleki ve Ticaret Lisesi 11. Sınıf öğrencisi Hasan Fatih Erdoğdu’ya, resim dalında 1.’lik ödülü Aliağa Sınav Koleji 4.sınıf öğrencisi Duru Aktaş’a, verilirken, öğrencilere ödülleri İMEAK DTO Aliağa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek tarafından takdim edildi.

Yarışmalarda mansiyon ve jüri özel ödülüne layık görülen öğrencilere ise ödülleri ilçe protokolü tarafından takdim edildi. Ödül töreni toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.