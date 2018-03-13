Yasa dışı trol avcılığı denetimi tamgaz

İstanbul Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen yasa dışı trol avcılarına yönelik denetimde, limanda ve teknelerin üzerinde bulunan av araç gereçlerinin yanı sıra teknelerin gizli bölmelerine saklanmış trol kapıları ve trol ağlarına el konuldu

İstanbul Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü koordinesinde, yasa dışı trol avcılarına yönelik denetim yapıldı.

Kumkapı Eski Balık Hali Limanı'ndaki denetim kapsamında, limanda ve teknelerin üzerlerinde bulunan av araç gereçlerinin yanı sıra teknelerin gizli bölmelerine saklanmış trol kapıları ve trol ağlarına el konuldu. Ayrıca dalgıçlar, trol avcılığında kullanılan araç ve gereçleri bulmak üzere denize dalarak, arama yaptı.

İl Tarım Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Hasan Demirpaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanun ve ticari amaçlı su ürünleri avcılığını düzenleyen tebliğ doğrultusunda Marmara Denizi'nde yasak olan su ürünleri avcılığına ilişkin denetim gerçekleştirdiklerini belirtti.

Denetimlerin deniz polisi, sahil güvenlik, zabıta ve belediye birimlerinin desteğiyle yürütüldüğünü anlatan Demirpaz, "Trollerle ilgili yasakları ihlal eden, çiğneyen tekneler ve şahıslarla ilgili işlem yapıyoruz. Ayrıca burada bulundurulması yasak olan ağ, kapı gibi malzemeleri de topluyoruz. Denetimlerde bulunan trol ağları ve kapılarına el koyduk. Av yasakları ile ilgili uygulamalarımız sürecek." diye konuştu.

Vira Haber