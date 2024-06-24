Yat Brokerları Derneği ile Yachtall İşbirliğine İmza Attı

Almanya’nın lideri Avrupa’nın ilk üçünde yer alan Yachtall, Türkiye’nin önde gelen yat broker’larının kurduğu YBA ile yaptığı bu işbirliği ile Türkiye'deki ağını genişletmeyi hedefliyor.

Bu ortak girişimde Yachtall, YBA üyelerine tekne listeleme ve diğer hizmetlerinde özel avantajlar sunarak her iki taraf için de değer arttıracak bir işbirliği modeli sunuyor.

Ülkeler arasında sınırların olmadığı dijital ortamda yapılan bu dijital atılımla Türkiye’nin yat alım-satımı ve yeni yat inşası için yeni uluslarası kapılar açılıyor. YBA böyle bir uluslarası anlaşmayı yakın zamanda Yatco ile de gerçekleştirmişti. Bu ikinci uluslarası dijital anlaşma ile Türkiye’nin yatçılık potansiyelini ulusal ve uluslararası düzeyde artırma konusunda önemli adımlar atılmış oluyor.

2022 yılında kurulan Türkiye Yat Brokerleri Derneği (YBA), brokerlık mesleğinin standartlarını küresel ölçütlerle uyumlu olacak şekilde geliştirmeye kendini adamış bir meslek derneği. Uluslararası işbirliklerine önem veren YBA’nın şu anda 22 üyesi bulunuyor. Stratejik ittifaklar ve işbirlikleri yoluyla YBA, küresel yat brokerliği camiasında işbirliğini, bağlantıyı ve profesyonelliği teşvik etme misyonunda kararlı olmaya devam ediyor.

www.yachtall.com Alman Yachtino şirketine ait online platformlardan biri. Firma uluslararası ve bölgesel olmak üzere çok sayıda yat satış ve kiralama platformları ile 20 yıla yakın bir süredir küresel yat pazarında faaliyet gösteriyor. Bünyesinde her alan kiralama ve satışı içeren www.boote-yachten.de ile yakında zamanda Almanya’da 2024 en iyi tekne sitesi ödülünü aldı.

Vira Haber