Yavuz sondaj gemisi yola çıkıyor

Türkiye'nin "Milli Enerji ve Maden Politikası" kapsamında, denizlerdeki arama ve sondaj faaliyetlerinin artırılması amacıyla TPAO tarafından satın alınan ikinci açık deniz petrol platformu Yavuz Sondaj Gemisi, Kocaeli'deki limandan uğurlanıyor.

Doğu Akdeniz'de petrol ve doğal gaz arama faaliyetlerine başlayacak olan Yavuz sondaj gemisi Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki limandan bugün yola çıkacak.

Doğu Akdeniz'de Fatih sondaj gemisi petrol ve doğal gaz arama faaliyetlerine devam ederken Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bir limanda bir süredir demirleyen Yavuz sondaj gemisi bugün petrol ve doğal gaz arama çalışmalarına başlamak için yola çıkıyor. Yavuz'un çalışma lokasyonunun jeoloji ve jeofizik çalışmalarının sonucunda netleşeceğini söyleyen Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı CEO'su Melihhan Bilgin, "Bizim Karpaz'da bir lokasyonumuz var, ancak bundan sonraki çalışmaların neresi olacağıyla ilgili kesin bilgi jeoloji ve jeofizik çalışmaları sonucunda ortaya çıkacaktır. Sondaj çalışmaları Temmuz ayının başında başlayacak" dedi.

"Yavuz, temmuz ayının başında sondaja başlayacak"

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürü Melih Han Bilgin, Doğu Akdeniz'de Yavuz ve Fatih sondaj gemileriyle çalışmaların devam edeceğini belirterek, "Lokasyonun belirlenmesinin ardından Yavuz, temmuz ayının başında sondaja başlayacak. Yaklaşık bin metre su derinliği, üç bin metre sondajla beraber tamamlanacak olan çalışmaların ardından ikinci lokasyona hareket edeceğiz." dedi.

Bilgin, Dilovası'nda bulunan Belde Port Limanı'ndan bugün Akdeniz'e uğurlanacak Yavuz sondaj gemisinin kaptan köşkünde açıklamalarda bulundu.

Yavuz sondaj gemisinin jeoloji ve jeofizik çalışmalarının sonuçlarına göre sondaj yapacağı lokasyonun daha sonra belirleneceğini ve bu kapsamda Karpaz açıklarında bir lokasyonun değerlendirileceğini söyledi.

Bilgin, bundan sonraki lokasyonlar için de jeoloji ve jeofizik çalışmalarının dikkate alınacağını dile getirerek, "Bizim çalışmalarımızı tamamen bilimsel sonuçlar yönlendiriyor. Yaklaşık 5-6 yıl öncesinde başlatılan sismik çalışmaların sonuçlarını bugün alabiliyoruz. Lokasyonun belirlenmesinin ardından Yavuz, temmuz ayının başında sondaja başlayacak. Yaklaşık bin metre su derinliği, üç bin metre sondajla beraber tamamlanacak olan çalışmaların ardından ikinci lokasyona hareket edeceğiz." diye konuştu.

Yavuz sondaj gemisinde çalışan personelin yüzde 53'ünün Türk olduğunu ifade eden Bilgin, gemide şu anda 150 personel bulunduğunu, sondaj sırasında bu rakamın 180'e çıkacağını ve gemide maksimum 200 personelin çalışabildiğini anlattı.

Bilgin, Yavuz ve Fatih sondaj gemilerinin aynı konseptte olduğuna dikkati çekerek, "Yavuz, Kıbrıs'ın doğusunda, Fatih ise batısında çalışmalarını sürdürecek. Yavuz sondaj gemisi zaten Fatih'in ikizi. İki geminin aynı konseptte olması operasyon, işletme ve idamesinde de kolaylıklar sağlıyor. Bizim her iki gemi için 5 yıllık uzun vadeli planlarımız bulunuyor. Bu iki gemi hem Doğu Akdeniz'de, Karadeniz'de hem de Marmara'da Türkiye'de açık deniz petrol aramacılığına hizmet etmek amacıyla kurumumuz envanterine alındı. Dolayısıyla önümüzde 5 yıllık iş planlarımızı icra ediyoruz." diye konuştu.

"Karşı tarafın ne yaptığıyla ilgilenmiyoruz"

Doğu Akdeniz'le ilgili uluslararası konularla ilgilenmeden Türkiye Cumhuriyeti'nin kendilerine verdiği görevi yerine getirdiklerinin altını çizen Bilgin, şunları kaydetti:

"Gerek Türkiye Cumhuriyeti'nin bize verdiği lisans alanlarında, gerek Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'nden kurumuza devrolmuş lisans alanlarında çalışmalarımızı yerine getirme konusunda hiçbir tereddütümüz yok. Karşı tarafın ne yaptığıyla da çok fazla ilgilenmiyoruz. (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Fatih gemisinde çalışanları tutuklama kararına ilişkin) Bize ulaşmış herhangi bir bilgi yok. Bununla ilgili devletimizin ilgili makamları gerekli önlemleri alıyor. Biz başka bir konuyla ilgilenmeden görevimizi yerine getiriyoruz. Dolayısıyla kamuoyu rahat olsun. Hiçbir şeyden etkilenmeden bu görevi yerine getireceğiz."

'Fati’in ikizi durumunda’

Doğu Akdeniz'da sondaj petrol ve doğal gaz çalışmalarını yürüten Fatih gemisinin bir ikizi olduğunu ifade eden Melihhan Bilgin, bu özelliğin operasyonel anlamda kolaylık sağladığını söyledi. Yaklaşık bin metre su derinliği ve 3 bin metre sondajla beraber çalışmaların yapılacağını söyleyen Bilgin, şunları kaydetti:

"Yavuz sondaj gemisi, Fatih sondaj gemisinin ikizi durumunda. Teknoloik kabiliyet, imkan ve donanım olarak da ikizi, tasarım olarak da ikizi. Bu ikiz gemi konseptinin özellikle operasyon ve işletme açısından birçok kolaylık sağlayacağı düşünüldü ve biz bu kolaylığın da operasyon esnasında farkına varmış durumundayız. Birbirini destekleyen iki gemimiz var şu anda."

YAVUZ SONDAJ GEMİSİNİN ÖZELLİKLERİ

Türkiye'nin Fatih'ten sonraki ikinci derin deniz sondaj gemisi. Dünyada bu gemiden 16 tane var, ikisi Türkiye'nin. 12 bin 200 metreye kadar sondaj yapabilme kabiliyeti var. Boyu 229,6 metre, 36 metre genişlikte,130 metre sondaj kulesi uzunluğuna sahip. Yavuz yaşam alanlarıyla da çalışanlara konfor sunmakta. Geminin içerisinde sinema salonu, spor salonu ve dinlenme odaları ve 4 yataklı mini bir hastane ile tam zamanlı bir doktor mevcut. Gemi daha önce Tanzanya, Kenya, Malezya, Filipinler başta olmak üzere farklı ülkelerde görev aldı. Gemide 'Dynamic Positioning' sistemi mevcut. 6 metreye kadar olan dalgalarda sondaj sorunsuz devam edebiliyor. Teknik özellikler olarak Fatih sondaj gemisi ile aynı özelliklere sahip.

Vira Haber