Yaz 2021: MSC Cruises Misafirlerine Sunulan Akdeniz ve Avrupa Tatilleri İçin Yeni Ve Güncellenmiş Rotalarla Birçok Seçenek

MSC Cruises, önümüzdeki yaz Akdeniz'de ve Avrupa'da yeni ve güncellenmiş güzergahlarını açıklayarak, konuklarına önümüzdeki tatil sezonu için birçok seçenek sunuyor. Artık onaylı olan rotaları sunacak olan gemiler, Ağustos 2020'den bu yana Akdeniz'de seyahat eden 60.000'den fazla MSC Cruises misafirini güvenli bir şekilde koruyan sektör lideri sağlık ve güvenlik protokolü altında hizmet verecek.

MSC Cruises CEO'su Gianni Onorato, “Bu yaz ilk olarak hangi Avrupa destinasyonlarının ve limanlarının açılacağına dair net bir bilgiye sahibiz ve böylece önümüzdeki sezon için bir dizi yeni ve güncellenmiş güzergahlar hazırladık, yani konuklar tatilleri için bizimle güvenle rezervasyon yaptırabilirler. MSC Cruises ekibinin tamamı ve ben, bu yaz denizde olacak gemilerimizde hem yeniden gemilere dönen hem de yeni katılan konukları ağırlamayı ve onlara unutulmaz, dinlendirici ve her şeyden önce güvenli bir tatil sunmayı heyecanla bekliyoruz.” dedi.

“Ayrıca, önümüzdeki haftalarda bu güzergahların bazılarını daha da zenginleştirebileceğimizden, özellikle İspanya ve Fransa'da daha fazla liman ve turistik yer gemi ve ziyaretçi kabul etmeye başladığında daha fazla gemi ekleyebileceğimizden eminim.”

Aşağıda, bu yaz için MSC Cruises’ın onaylı rotalarının tam listesini bulabilirsiniz.

Batı Akdeniz’de 3 gemi, İtalya ve Malta Limanları ile

MSC Grandiosa, başlangıçta, İtalya'da Cenova, Roma, Napoli, Palermo ve Malta’da Valletta limanlarına uğrayarak mevcut 7 gecelik rotasını devam ettirecek. İspanya'da Valensiya ve Barselona limanlarının açılmasının uygunluğu bildirildiğinde geminin mevcut güzergahına eklenecek.

MSC Seaside, 1 Mayıs'ta Cenova'dan hareketle, yeni duyurulan limanlar olan Sicilya'da Siracusa ve Puglia'da Taranto’nun yanı sıra Roma ve Malta'da Valetta limanlarına uğrayacak. Geminin güzergahı, uygunluk durumu belli olduğunda Fransa'nın Marsilya limanına yapılan uğraklarla zenginleştirilecek.

MSC Seashore, Temmuz ayı sonunda yeni amiral gemi olarak MSC Cruises filosuna katılacak ve 1 Ağustos - 31 Ekim tarihleri arasında; İtalya'da Cenova, Napoli ve Messina limanlarının yanı sıra Malta’da Valetta, İspanya’da Barselona ve Fransa’da Marsilya limanları ile 7 gecelik yolculuklar sunacak.

Doğu Akdeniz’de 3 gemi, İtalya, Yunanistan, Hırvatistan ve Karadağ Limanları ile

MSC Cruises, Doğu Akdeniz'de bir dizi farklı güzergah ile önümüzdeki yaz sezonu için bu popüler bölgede üç gemi konuşlandıracak ve İtalya'da Trieste, Venedik ve Bari'den ve ayrıca Yunanistan’da Atina’dan gemiye biniş limanları ile en güzel Yunan adalarından bazılarına, Karadağ'da Kotor'a ve Hırvatistan'da hareketli Dubrovnik ve Split limanlarına yolculuklar gerçekleştirecek.

MSC Orchestra 5 Hazirans tarihinde yola çıkarak konuklarına, Cumartesi günleri İtalya’da Venedik’e, Pazar günleri Bari'ye ve ardından Yunanistan'da Korfu, Mikonos ve Hırvatistan'da Dubrovnik limanlarını ziyaret etme fırsatı sunacak.

MSC Splendida 12 Haziran'dan itibaren, Cumartesi günleri İtalya Trieste ve Salı günleri Bari binişli olarak, Hırvatistan'da Dubrovnik, Yunanistan'da Korfu ve Karadağ'da Kotor'a uğrayarak seyahatlerine başlayacak.

Doğu Akdeniz'deki seyahatini tamamlayan MSC Magnifica, 20 Haziran'dan itibaren Pazar günleri İtalya'da Venedik, Pazartesi günleri Bari ve Çarşamba günleri Pire için Atina binişli olarak, Yunanistan'da Mikonos ve Split ile Hırvatistan limanlarına uğrayacak.

Kuzey Avrupa

İngiltere, Yurtiçi Yolculuklar

20 Mayıs'tan itibaren, filonun amiral gemisi MSC Virtuosa, açılış sezonunu İngiltere’de gerçekleştirecek ve Jurassic kıyısındaki Dorset Portland'da Southampton'dan kalkan mini yolculuklar sunacak. 12 Haziran'dan itibaren, Southampton'da Liverpool, Glasgow için Greenock binişli olarak ve ayrıca Kuzey Irlanda'daki Portland ve Belfast'a uğrayarak 7 gecelik gemi yolculukları gerçekleştirecek. Bu yolculuklar yalnızca İngiliz sakinleri için tasarlanmıştır.

Almanya, Kuzey Avrupa

MSC Virtuosa, MSC Preziosa ve MSC Musica gemileri mevcut programlarına göre Norveç fiyortlarına veya Baltık başkentlerine 7 ve daha uzun gecelik seferler gerçekleştirecek.

Onorato, “Önümüzdeki yaz için konuklarımıza ve seyahat acentesi ortaklarımıza Akdeniz ve Avrupa'da farklı destinasyonlarla giderek artan bir gemi tatili seçeneği sunmaktan son derece gurur duyuyoruz. Filomuzda en yenilikçi ve modern gemilerimize yer vereceğiz. Ve misafirlerimizin evlerinden daha yakın bir yerden gemilerimize ulaşmalarını daha da kolay ve güvenli hale getirmek için, tüm güzergahlarımızda ek biniş limanları sağlayacağız. Yalnızca Akdeniz'de, MSC Cruises misafirlerine 15 farklı biniş limanı imkanı sunacağız.

Bu gemiler filomuzun yalnızca bir kısmını temsil etseler de, her ikisi de 2021'de ilk kez hizmete girecek olan iki mücevherimiz MSC Virtuosa ve MSC Seashore'u da içermektedir. Önümüzdeki haftalarda filomuzun denizlere geri dönüşü, seyahat tüketicileri için bir tatil seçeneği olarak cruise yolculukları tercih etmelerine olan inancımızı temsil etmektedir. Bu nedenle, önümüzdeki yıllar için yeni inşa planlarımızı da onayladık ve önümüzdeki aylarda, kış sezonuna kadar tüm filomuzun kademeli olarak denizlere geri dönmesini bekliyoruz.”

MSC Cruises ayrıca, ABD limanlarından yapılan Karayip seferlerinin 30 Haziran'a kadar iptal edildiğini bildirdi.

Değişikliklerden herhangi birinden etkilenen konuklarla iletişime geçilecektir.

31 Mayıs'tan önce yapılan tüm rezervasyonlar için esnek rezervasyon koşulları geçerli olacaktır.

Vira Haber