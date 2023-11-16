Yelkenci Caner Akdolun, Tek Kişilik Türkiye Turunu Tamamladı

Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, rekor kırmak için 25 Ekim'de Artvin'de Hopa Limanı'ndan start alan Caner Akdolun, turu İskenderun Limanı'nda tamamladı.

Toplam bin 500 metre deniz mili mesafe aşan Caner Akdolun, turu 21 gün 17 saat 4 dakikada bitirdi ancak rekor kıramadı.

Rekor, 2021 yılında turu 16 gün 16 saat 27 dakika 31 saniyeyle tamamlayan Tolga Pamir'in elinde bulunuyor.

Vira Haber