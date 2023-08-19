Yelkende World Sailing Dünya Şampiyonası Sona Erdi

Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 11 Ağustos'ta Hollanda'nın Hague bölgesinde başlayan ve 54 ülkeden 110 sporcunun mücadele ettiği ILCA 6 kategorisinde Ecem Güzel (Galatasaray) 28. sırada, Nazlı Çağla Dönertaş (Fenerbahçe) 32. sırada yarışı tamamladı.

Şampiyonada 64 ülkeden 138 sporcunun mücadele ettiği ILCA 7 kategorisinde ise Yiğit Yalçın Çitak (Fenerbahçe) 39. sırada, Berkay Abay (Fenerbahçe) da 46. sırada yer aldı.

43 ülkeden 93 sporcunun mücadele ettiği IQ Foil erkekler kategorisinde Onur Cavit Biriz (Fenerbahçe) 27. sırada, 33 ülkeden 88 sporcunun mücadele ettiği IQ Foil kadınlar kategorisinde Merve Vatan (İÇDAŞ Spor) 52. sırada, Dilara Uralp (Fenerbahçe) 54. sırada yarışı tamamladı.

28 ülkeden 64 ekibin mücadele ettiği 470 mixed kategorisinde Deniz Çınar-Simay Aslan (Fenerbahçe) 22. sırada, Efe Tulçalı-Defne Danışmend (Galatasaray) 31. sırada yer aldı.

23 ülkeden 49 ekibin mücadele ettiği Nacra 17 kategorisinde Alican Kaynar-Beste Kaynakçı (Fenerbahçe) 34. oldular.

30 ülkeden 53 sporcunun mücadele ettiği formula kite kadınlar kategorisinde Derin Atakan (Fenerbahçe) 30. sırada, Derin Deniz Sorguç (AKUT) 36. sırada yarışı tamamladı.

43 ülkeden 84 sporcunun mücadele ettiği formula kite erkekler kategorisinde Armağan Ersolak (Muğla ferdi) 52. sırada, Ejder Ginyol (Muğla ferdi) 82. sırada yarışı bitirdi.

Vira Haber