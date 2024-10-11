İstanbul25 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNCEL

  3. Yelkenli Teknede 85 Düzensiz Göçmen Yakalandı; 3 Gözaltı
Yelkenli Teknede 85 Düzensiz Göçmen Yakalandı; 3 Gözaltı

Yelkenli Teknede 85 Düzensiz Göçmen Yakalandı; 3 Gözaltı

 Muğla’nın Bodrum ilçesinde 31’i çocuk 85 göçmen yakalandı. Olayda 3 kişi de gözaltına alındı.

A+A-

Bodrum açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu (TCSG-901) tarafından İtalya rotası üzerinde hareketli yelkenli tekne tespit edildi. Durdurulan tekne içerisindeki 54 düzensiz göçmen ile beraberinde 31 çocuk yakalandı, 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi gözaltına alındı.
Teknede bulunan ve ülkeyi yasadışı yollarla terk etmeye çalışan Türk vatandaşı 1 şahsın da gözaltına alındığı öğrenildi.

Vira Haber 


Bu haber toplam 67 defa okunmuştur
Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.