Yelkenli Teknede 85 Düzensiz Göçmen Yakalandı; 3 Gözaltı
Muğla’nın Bodrum ilçesinde 31’i çocuk 85 göçmen yakalandı. Olayda 3 kişi de gözaltına alındı.
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Bodrum açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu (TCSG-901) tarafından İtalya rotası üzerinde hareketli yelkenli tekne tespit edildi. Durdurulan tekne içerisindeki 54 düzensiz göçmen ile beraberinde 31 çocuk yakalandı, 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi gözaltına alındı.
Teknede bulunan ve ülkeyi yasadışı yollarla terk etmeye çalışan Türk vatandaşı 1 şahsın da gözaltına alındığı öğrenildi.
Vira Haber
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