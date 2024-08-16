Yelkenli Teknede Rahatsızlanan Vatandaşa Tıbbi Tahliye
Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında seyreden yelkenli teknede rahatsızlanan vatandaş Sahil Güvenlik ekiplerince tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi.
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Marmaris açıklarında seyreden yelkenli teknede bulunan vatandaşın rahatsızlanması üzerine yardım çağrısı yapıldı. Yapılan yardım çağrısı üzerine Sahil Güvenlik ekipleri tarafından rahatsızlanan vatandaş denizden tahliyesi yapılarak 112 ambulans ekiplerine teslim edildi.
Vira Haber
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Etiketler : Yelkenli Tekne, Tıbbi Tahliye, Marmaris
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