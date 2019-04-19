'Yemen'de tankerlerin limana girişi engelleniyor'

Yemen'de başkent Sana başta olmak üzere Husilerin kontrolündeki kentlerde akaryakıt krizi devam ediyor.

Yemen'de başkent Sana başta olmak üzere Husilerin kontrolündeki kentlerde akaryakıt krizi devam ediyor.Akaryakıt istasyonunda çalışan Abdurabbu es-Sabahi, krizden dolayı hayatın tamamen durma noktasına geldiğini söyledi.

Sabahi, Husilerin uygulamaları nedeniyle hayat şartlarının zorlaştığını vurguladı.

Yakıt alabilmek için saatlerdir istasyonda beklediğini söyleyen Maarif Ali de yaklaşık 250 aracın yakıt almak için istasyonda beklediğini, yakıtın da neredeyse tükendiğini dile getirdi.

Husiler yakıt krizinden Suudi Arabistan'ı sorumlu tutuyor

Husiler ise kontrolleri altındaki kentlerde yaşanan akaryakıt krizinden Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonu sorumlu tutuyor.

Yemen'deki Husilerin sözde Petrol Bakanı Ahmed Daris yerel basına yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletlerden izin alınmasına rağmen Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin, Cibuti ve Suudi Arabistan'daki Cazan Limanı açıklarında petrol yüklü 10 gemiyi alıkoyduğunu ve Hudeyde Limanı'na gelişini engellediğini iddia etti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Vira Haber