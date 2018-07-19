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Yeni bir köpek balığı türü keşfedildi

Yeni bir köpek balığı türü keşfedildi

Meksika Körfezi ve Atlas Okyanusu'nun derinlerinde yaşayan,  nispeten daha ufak olan yeni türün uzunluğunun 50-70 santimetre olduğu  belirtildi.

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Meksika Körfezi'nde yeni bir köpek balığı türü keşfedildi. "Live Science" internet sayfasında yer alan habere göre, "Zootaxa"  dergisinde yayımlanan çalışmada, Floridalı bilim insanları, "Squalus clarkae" ya  da "Genie's dogfish" adı verilen büyük gözlü yeni bir tür köpek balığı keşfetti.

Çalışmada, Meksika Körfezi ve Atlas Okyanusu'nun derinlerinde yaşayan,  nispeten daha ufak olan yeni türün uzunluğunun 50-70 santimetre olduğu  belirtildi.

Keşfedilen yeni türe verilen isim, 2015'te 92 yaşında hayata gözlerini  yuman, köpek balıkları üzerine yaptığı çalışmalarıyla tanınan deniz biyolojisinin  öncülerinden Eugenie Clark'a ithaf edildi.

Vira Haber

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