Yeni 'İyilik Gemisi' Mersin'den Gazze'ye Uğurlandı

Türkiye, İsrail saldırılarının hedefi olan Gazze'deki sivillere insani yardım ulaştırmaya devam ediyor. Bu kapsamda Türk Kızılay tarafından hazırlanan glütensiz gıda da dahil olmak üzere gıda, un, bebek maması, hijyen gibi diğer muhtelif ürünlerden oluşan 5 bin 66 tonluk yardım malzemelerini Gazze'ye ulaştıracak 11. 'İyilik Gemisi', Mersin Limanı'ndan yola çıktı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda gerçekleştirilen yardımların 2 günlük yolculuğun ardından önce Mısır'ın El-Ariş Limanı'na, ardından da tırlarla Refah Sınır Kapısından barınma, gıda, yakıt ve tıbbi malzemeler başta olmak üzere pek çok insani yardım malzemesine ihtiyaç duyan Gazzelilere ulaştırılacağı bildirildi.



"Gemide 85 milyon Türk milletinin selamları ve duaları var"

Mersin Limanı'ndaki uğurlama törenine katılan Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Saygılı, bugün yine Türk milletinin iyilik eli olan Kızılay'ın bir iyilik gemisini daha Gazze'ye gönderdiğini söyledi. Gemide öncelikle 85 milyon Türk milletinin selamları ve duaları olduğunu vurgulayan Saygılı, "Aynı zamanda da akut dönemi yaşayan, açlık krizi yaşayan, kıtlık krizi yaşayan Gazzeli kardeşlerimize gıda kolileri, temizlik malzemeleri, hijyen malzemeleri, çocuk mamaları ve tüm ihtiyaçlarını karşılayacak, ortalama 5 bin tonu aşkın ki, bugüne kadar giden tonajlı gemilerimizin en büyüğünü gönderiyoruz. Ağırlıklı gıda ve çocuk mamaları var yardım malzemelerinin içerisinde" dedi.



"Son Gazzeli evine dönene kadar, son Gazzeli huzura kavuşana kadar Türkiye'nin yardımları sürecek"

Geminin ortalama 35-40 saat içerisinde Mısır'ın El-Ariş Limanı'nda olacağı bilgisini veren Saygılı, şöyle devam etti:

"Orada bizi bekleyen Kızılay personellerimiz ve Mısır Kazılayı ile birlikte malzemeler Kızılay depolarına inecek. Oradan tırlara yüklenerek Refah'a, oradan da dolayısıyla Gazze'deki ihtiyaç sahiplerinin kaşığını lokma, sofrasına katık olacak. Bu süren bir operasyon. Bu iyilik gemisi, ülkemizin iyilik gemisi. El birliğiyle, güç birliğiyle dolduruyoruz. El birliğiyle, güç birliği dağıtıyoruz ve Gazze'deki yarayı, son Gazzeli evine dönene kadar, son Gazzeli huzura kavuşana kadar Türkiye'nin bu anlamdaki yardım operasyonu devam edecek. Bundan dolayı bağışlarını yapan kıymetli bağışçılarımıza teşekkür ederiz. Ama oradaki yaranın büyük olduğunu herkes biliyor olsun. Biz her gün ortalama oraya 200 civarında tır girdiriyoruz. Ama sahanın günlük ihtiyacı ortalama günlük 1000 tır civarında. Bu hassasiyet içerisinde bütün bağışçılarımızın bu hassasiyet içerisinde bağışlarını arttırarak devam etmelerini diliyoruz. Operasyonumuz devam edecek inşallah."

Konuşmaların ardından, İsrail saldırılarının hedefinde olan Gazze Şeridindeki siviller için hazırlanan 5 bin 66 tonluk insani yardım malzemesi yüklü 'Marin' adlı gemi yola çıktı. Öte yandan AFAD koordinasyonunda hazırlanan 10. yardım gemisinin de gönderilmek üzere hazırlandığı öğrenildi.

Vira Haber