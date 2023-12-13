Yeraltı Görüntüleme Cihazı İle Kayıp Mürettebatı Aradılar

Dalgıçlar su altından arama yaparken yeraltı görüntüleme cihazı ile de su üzerinden ölçümler yapılarak kayıp mürettebata dair bir iz arandı.

Kdz. Ereğli ilçesinde geçen 19 Kasım günü askeri mendireğe çarptıktan bir süre sonra batan ve halen 7 mürettebatından haber alınmayan Türk Bayraklı Kafkametler adlı yük gemisinin batığında ve liman boyunca arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Türk Bayraklı Kafkametler adlı yük gemisi 12 mürettebatıyla Rusya'dan aldığı ferro silikon yükünü İzmir'e taşımak üzere yola çıktı.

Geçen 19 Kasım günü kuvvetli fırtına nedeniyle Kdz. Ereğli ilçesi açıklarındaki askeri mendireğe çarptıktan sonra batan geminin 12 mürettebatından 5'inin cansız bedenine ulaşılırken 7'sine ulaşılamadı. Havadan, karadan ve denizden çalışmalar devam etti.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD, jandarma, polis ve Kıyı Emniyeti'ne bağlı ekipler helikopter, bot, dalgıçların yanı sıra karadan da komandolar, AFAD ekipleri kıyı sahili boyunca arama tarama çalışmasını sürdürüyor.

Dalgıçlar kıyı boyunca botların giremediği bölgelere dalarak çalışma yaptı. Öte yandan eğitmen Nurettin Akpınar eşliğinde yeraltı görüntüleme cihazı ile jandarma ekipleri tespit edilen noktalarda çalışmalarını sürdürdü. Denizcilik Genel Müdürlüğü kontrolünde geminin yerinde söküm çalışmalarına başlanacağı öğrenildi. Aileler de Bozhane Limanı'nda çadır kurarak bekleyişini sürdürüyor.

Vira Haber