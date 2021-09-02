Yeşil ticaret önerileri, İzmir İş Günleri’nde konuşulacak

2015 yılında T.C. Ekonomi Bakanlığı himayesinde başlayan, 2018 itibarıyla T.C. Ticaret Bakanlığı himayesinde devam ettirilen İzmir İş Günleri Toplantıları her yıl kentin ticari fırsatlarının değerlendirilmesine katkı koymak amacıyla düzenleniyor. 2015 yılı itibariyle İzmir Enternasyonal Fuarı’nın “genel ticaret fuarı” konseptinin İş Günleri eksenine girmesi ile toplantılara katılan ülkelerin, Türk yatırımcılar ile iş fırsatlarını değerlendirebileceği ticari bir platform oluşturuldu. 6 yılda yaklaşık 100 ülkeden 100’e yakın konuşmacı, bin 500’ün üzerinde katılımcının yer aldığı Uluslararası İzmir İş Günleri’nin konu başlıkları, her yıl dünya gündeminin gidişatına göre şekilleniyor.

İklim krizine küresel çözümler

2-3 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek 7. İzmir İş Günleri ile ilgili tema olarak “Ticaret ve Lojistik Ekseninde Döngüsel Ekonomi ve Yeşil Mutabakat” konusu işlenecek. 7. İzmir İş Günleri, sanayi politikalarında ve ticaretin genelinde yapılacak dönüşümlerin, iklim krizi ile birlikte daha büyük bir önem kazanmasıyla birlikte konuyla ilgili farkındalığın artırılmasını amaçlıyor. Bu kapsamda yapılacak toplantılarda sektörlerin ve firmaların bilinçlenmesi ve sürdürülebilir politikalar geliştirmesi ön görülüyor. Birleşmiş Milletler (BM) tarafından “iklim krizi” olarak adlandırılmaya başlanan iklim değişikliği sorunu artık dünyanın pandemiden çok daha çarpıcı bir şekilde karşı karşıya kaldığı küresel bir sorun olarak görülüyor. Bu sorun ile başa çıkmak adına dünyada yeni stratejiler geliştiriliyor. Bu kapsamda İzmir İş Günleri Toplantıları’nda bu yıl döngüsel ekonomi, yeşil kalkınma, iklim değişikliği, AB Yeşil Mutabakatı gibi önemli konularla ilgili küresel ve yerel eğilimler hakkında fikir alış verişi yapılacak.

Aralıksız olarak devam ediyor

7. İzmir İş Günleri, pandeminin yarattığı zorluklara rağmen iki senedir tüm paydaşların katkısıyla online olarak gerçekleşiyor. Toplantılar, T. C. Ticaret Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZFAŞ, tarafından İzmir Ticaret Odası (İZTO), Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO), İzmir Ticaret Borsası (İTB), Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi (İMEAK) ve Ege İhracatçı Birlikleri’nin (EİB) işbirliğiyle düzenleniyor.

Küresel ve ortak akıl

Konusunda uzman konuşmacılar ve kurum başkanlarının yer alacağı toplantılar iki gün boyunca devam edecek. Sektörün öncü isimlerinin bir araya geleceği toplantılarda; son tüketiciler sektör temsilcileri ile buluşturarak her sektörden yeniliklerin değerlendirildiği genel ticaret platformu oluşturulacak. Oturumlar, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da www.izmirisgunleri.com adresi üzerinden Türkçe ve İngilizce olarak canlı yayınlanacak. Oturumlar kapsamında ele alınacak konu başlıkları ise şöyle:

“İklim Krizinde Ekonomi, İletişim, Kentler Arası İlişkiler ve Üretimde Yenilikçi Yaklaşımlar”, “Sanayi 5.0 Penceresinden Dönüşümün Dinamikleri”, “Ticaretin Geleceği: Güncel Gelişmeler”, “İklı̇m Krı̇zı̇nde Tarım: Tı̇caret ve Lojı̇stı̇k Stratejı̇lerı̇nde Yenilikçi Yaklaşımlar”, “Yeşil Mutabakat Ekseninde Dış Ticaretteki Yeni Fırsat Ve Tehditler, Türkiye Açısından Bir Değerlendirme”, “Pandemi Sonrası Dönemde Deniz Taşımacılığı ve Yeni Lojistik Stratejileri”

2020 yılında ilk kez online olarak gerçekleşti

6. Uluslararası İzmir İş Günleri, 2020 yılında pandemi sebebiyle ilk kez online olarak gerçekleşti. Online toplantılarda, “Akdeniz’de Ticaretin Lojistiği” çerçevesinde Akdeniz kentleri arasındaki iş fırsatları değerlendirildi. Oturumlarda; lojistik, tekstil, deniz taşımacılığı, sanayi, tarım ve e-ticaret gibi sektörlerden temsilciler arasında, bakan ve bakan yardımcıları seviyesinde yapılan görüşmelerde pandemi sonrası ticaretin fırsatları gündeme geldi. Katılımcılar, özellikle salgın ve salgın sonrası dönemde Akdeniz ülkelerinde üretim ve tüketim potansiyellerinde artış kaydedilmesi beklenen sektör ve ürün grupları hakkında bilgi alış verişinde bulundu. 2 günde gerçekleşen 9 oturuma aralarında T.C. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan; Fas Sanayi, Ticaret, Yeşil ve Dijital Ekonomi Bakanı Moulay Hafid Elalamy; İspanya Sanayi, Ticaret ve Turizm Bakanı Maria Reyes Maroto Illera; İtalya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakan Yardımcısı Manlio Di Stefano; İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in de bulunduğu 40’ın üzerinde konuşmacı katıldı. Online olarak gerçekleşen oturumlarda 50’ye yakın konu gündeme geldi. Toplantıları, 4 binin üzerinde izleyici takip etti.

Kaynak: Gözlem