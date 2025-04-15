Yılancı Burnu'nda Caretta Caretta Ölü Bulundu

Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü yapılan kontrollerde ölü bulunan canlının caretta caretta (İribaş deniz kaplumbağası) olduğunun tespit edildiğini belirtti. Sürücü, kaplumbağanın muhtemelen balıkçı ağlarına hedef dışı yakalanıp su yüzeyine çıkamadığı için boğularak hayatını kaybettiğini belirtti. Ölen kaplumbağanın ölçümleri kayıt altına alındı ve doku ile keratin örnekleri bilimsel inceleme amacıyla Adnan Menderes Üniversitesi Biyoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Oğuz Türkozan’a gönderildi.

Caretta carettaların Kuşadası’na yuva yaptığını belirten Sürücü, "Nesli tehdit altında olan caretta carettalar, 2011 yılından bu yana Kuşadası kumsallarına yuva yapıyor. Özellikle bu mevsimde çiftleşme dönemi nedeniyle kıyılara yaklaşan kaplumbağalar, bilinçsizce kullanılan deniz araçları nedeniyle ciddi tehlikelerle karşı karşıya kalıyor" diye konuştu.

Sürücü, jet ski ve sürat teknelerinin kıyı bölgelerinde yavaş ve dikkatli seyretmesi gerektiğini vurguladı.

"Yaklaşmayın, ışık tutmayın, bildirin"

EKODOSD Başkanı Sürücü, caretta carettaların rahatsız edilmemesi gerektiğini kaydederek, "Çiftleşme döneminde deniz yüzeyinde bulunan kaplumbağalara kesinlikle yaklaşılmamalı. Kumsallarda yuva yapan caretta carettaların rahatsız edilmemesi büyük önem taşıyor. Yuva yapmasına izin verilmeli, ışık tutulmamalı, kaplumbağaya yaklaşılmamalı ve durum yetkililere bildirilmelidir. Bu tür müdahaleler onların doğal döngüsünü bozabilir" ifadelerini kullandı.

Vira Haber