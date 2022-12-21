Yılbaşı Ruhu Galataport İstanbul Paket Postanesi’nde!

Galataport İstanbul’da yeni yıla geri sayım, Boğaz ve tarihi yarımada manzarası eşliğinde, Paket Postanesi’ndeki samimi ve sıcak konserlerle başlıyor. İlk olarak Selen Beytekin’in sahnede olacağı konserler, hafta sonu boyunca Fötr Alper & Friends, Flapper Swing ve Ladies & Gentlemen performanslarıyla ücretsiz olarak devam edecek.

Yeni yıla geri sayım devam ederken, Paket Postanesi’nin ana kubbesinin altında dev çam ağacı ve yılbaşı süslerinin büyüleyici ortamında gerçekleşecek konserlerin yanı sıra mücevher, parfüm, moda, tasarım, aksesuar, ev ve dekorasyon mağazalarında sevdikleriniz için farklı yılbaşı hediye alternatiflerini seçebileceksiniz.

Boğaz ve tarihi yarımada manzarası eşliğinde, Paket Postanesi’nin samimi ve sıcak ortamındaki konserlerde Selen Beytekin, Fötr Alper & Friends, Flapper Swing ve Ladies & Gentlemen sahne alacak. Caz, blues, müzikal ve yeni yıl şarkıları ile yılbaşı ruhunu yaşayacağınız hafta sonu konserlerine katılım ücretsiz olacak.