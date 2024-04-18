Yılın İş İnsanı Ödülü Onur Göçmez'e Verildi

Çeşitli kategorilerde alanın önemli isimlerine ödüllerinin verildiği törende Yılın İş İnsanı Ödülü kategorisinde ödül Arkas Holding Lojistik Grubu Başkanı Onur Göçmez'e verildi.

8’inci Kristal Yaka İş Ödülleri töreni Ege Üniversitesi'nde gerçekleştirildi. Ege Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı danışmanlığında öğrenciler farklı kategorilerde firmalar ve iş insanlarını online platformda değerlendirdi. Ege Üniversitesi öğrencileri arasında yapılan anket ile belirlenerek yapılan tören ‘iş dünyasını en geniş değerlendiren ödül töreni’ olma özelliği taşıyor.

Yılın İş İnsanı Onur Göçmez oldu

8’inci Kristal Yaka İş Ödülleri Yılın İş İnsanı Ödülünü alan Arkas Holding Lojistik Grubu Başkanı Onur Göçmez, bir ülkenin en büyük zenginliğinin gençleri olduğunu belirterek, "Gençler ülkemizin umudu. Bizleri sizler geleceğe taşıyacaksınız. Eğitimli gençlerimiz bizim en büyük zenginliğimiz. Bu yüzden bu ödül benim için çok anlamlı. Yeri de her zaman farklı olacak. Gençleri, vizyonlarını ve geleceğe bakış açılarını çok önemsiyorum bu ödüle layık görülmek benim için büyük bir mutluluk" dedi.



Onur Göçmez hakkında:

1977’de İstanbul'da doğan Onur Göçmez, 2000 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. 1999 yılında iş hayatına başlayan Göçmez, lojistik ve nakliye sektöründe 2003 yılından itibaren sırasıyla Yurtiçi Kargo Servisi A.Ş Teftiş Kurulu Başkanlığında Müfettiş olarak ve CEVA Lojistik A.Ş de İstanbul Bölge Müdürü olarak çalışmış, 2012 yılında Arkas Lojistik A.Ş de göreve başlamıştır.

Nisan 2017 tarihi itibarıyla Arkas Lojistik’te Genel Müdür, Ocak 2020’de CEO pozisyonuna atanmıştır.

Haziran 2023 itibarıyla ise görevine Arkas Holding Lojistik Grubu Başkanı olarak görevine devam etmektedir. Beşiktaş Asbaşkanı da olan Onur Göçmez evli ve üç çocuk sahibidir.

Vira Haber