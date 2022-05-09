Yolcu Gemisi Silver Spirit İle 420 Turist Antalya’ya Geldi

Türkiye’nin önde gelen ticari yük ve kruvaziyer limanı QTerminals Antalya, Rodos’tan gelen Bahama bayraklı lüks yolcu gemisi Silver Spirit’e ev sahipliği yaptı. Limana demirleyen 39.444 gross tonluk gemi, 420 yolcusuyla QTerminals Antalya Limanı’nda karşılandı.

Bu yıl rezervasyonlar doğrultusunda 38 kruvaziyer gemisiyle 35 bin yolcu ağırlamayı beklediklerini söyleyen QTerminals Antalya Genel Müdürü Özgür Sert, “QTerminals Antalya, liman tesislerinin kapasitesinden dolayı Akdeniz’de iç ve dış turizm açısından önemli bir rol oynuyor. Kruvaziyer turizmi açısından büyük potansiyele sahip Antalya'yı, Doğu Akdeniz'de yeni bir dönüş merkezi haline getiriyoruz” dedi.

QTerminals Antalya, toplam 370 metre uzunluğunda iki kruvaziyer iskelesi, bin 830 metrekare yolcu terminali ve kruvaziyer yolcularına hizmet veren 1000 metrekare bagaj alanına sahip. Yılda yaklaşık 200 bin yolcuya ev sahipliği yapan QTerminals Antalya’da; yolcu gemilerine kılavuzluk, römorkörcülük, palamar, barınma, güvenlik, temiz su temini ve atık toplama hizmetlerinin yanı sıra bagaj işlemleri de dahil olmak üzere tam terminal hizmetleri sunuluyor.