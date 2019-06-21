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Yolcu uçakları Hürmüz Boğazı üzerinde uçmayacak

Yolcu uçakları Hürmüz Boğazı üzerinde uçmayacak

Hollanda Kraliyet Hava Yolunun (KLM) ardından British Airways, Air France, Lufthansa, Qantas, United Airlines, Malaysia Airlines ve Singapore Airlines, güvenlik nedeniyle Hürmüz Boğazı üzerinde uçmayacaklarını duyurdu.

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ABD ve İran arasında savaş seslerinin yükselmesi üzerine, British Airways, Air France, Lufthansa, Qantas, United Airlines, Malaysia Airlines ve Singapore Airlines Hürmüz Boğazı üzerinden geçmeyeceğini ilan etti.

Hollanda Kraliyet Hava Yolunun (KLM) ardından British  Airways, Air France, Lufthansa, Qantas, United Airlines, Malaysia Airlines ve  Singapore Airlines,  güvenlik nedeniyle Hürmüz Boğazı üzerinde uçmayacaklarını  duyurdu.

İngiliz British Airways, Fransız Air France, Alman Lufthansa,  Avustralya'nın Qantas, ABD'nin United Airlines hava yolu şirketleri ile Malaysia  Airlines ve Singapore Airlines, güvenlik gerekçesiyle Hürmüz Boğazı üzerinden  geçmeyecek şekilde yeni uçuş güzergahları belirlediklerini bildirdi.

KLM de bu sabah yaptığı açıklamada, güvenlik gerekçesi nedeniyle bir  süre Hürmüz Boğazı üzerinden uçmayacağını ilan etmişti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), dün sabah saatlerinde Umman  Körfezi'ne kıyısı olan Hürmüzgan eyaletine bağlı Kuhmubarek kenti sahilinde "İran  hava sahasını ihlal eden" ABD Hava Kuvvetlerine ait RQ-4 Global Hawk tipi İHA'nın  karadan havaya füzeyle vurularak düşürüldüğünü duyurmuştu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ise Hürmüz Boğazı üzerinde  uçan ABD Hava Kuvvetlerine ait insansız hava aracının İran tarafından  düşürüldüğünü doğrulamış, ancak söz konusu İHA'nın uluslararası hava sahasında  uçarken düşürüldüğünü savunmuştu.

Vira Haber

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