Yosundan Üretilen Dondurma Beğeni Topladı

Türkiye'de milli teknolojinin geliştirilmesi konusunda kritik rol oynayan birçok kuruluşun paydaşlığıyla, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST, dördüncü gününde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda devam ediyor.

Etkinliğin paydaşları, açtıkları stantlarda, ziyaretçilere projelerine dair sunum yapıyor.

Boğaziçi Üniversitesi standında sergilenen projeler arasında "Independent" projesi de yer alıyor. Söz konusu proje kapsamında, deniz yosunlarından çeşitli sektörlerde kullanılabilecek ham maddeler üretiliyor. Yosundan üretilen maddelerin kullanıldığı dondurma, stantta, TEKNOFEST İstanbul ziyaretçilerine ikram ediliyor.

Boğaziçi Üniversitesi'nden Hikmet Balcı, AR-GE çalışmaları sonucu yosundan elde edilen maddelerden dondurma üretimi yaptıklarını belirterek, insanların bu dondurmayı çok beğendiğini ifade etti.

"Diğer dondurmalarla çok rahat yarışabilir"

TEKNOFEST ziyaretçisi Kaan Yıldız, yosundan dondurma denildiğinde biraz iğrendiğini ancak tadına bakınca düşündüğünden çok daha güzel olduğunu belirterek, "Diğer dondurmalarla çok rahat yarışabilir." ifadesini kullandı.

Mete Yağız Okan da yosundan dondurmanın satılsa herkesin tercih edebileceğini aktararak, "İçinde yosun olduğu söylenmeseydi hiç anlamazdım. Çok mükemmel bir tadı var. TEKNOFEST'te yosundan dondurmayla serinliyoruz." diye konuştu.

Türker Oruç da yosundan dondurmanın hiç bu kadar güzel olabileceğini düşünmediğini söyledi.

Vira Haber