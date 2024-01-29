Yozgat’ta Balıkçılara Yönelik 504 Denetim Gerçekleştirildi

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince denetim ve kontrollerde 81 kişiye idari para cezası uygulandı. Denetimlerde ayrıcı 420 adet pintere, 500 metre uzatma ağına, bin 30 kilogram su ürünlerine el konularak imhası gerçekleştirildi.

Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürü Tanju Özkaya, balık stoklarının korunması, sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması ve vatandaşların sağlıklı ve daha kaliteli ürünlere ulaşması adına 2024 yılında da kontrol ve denetimlerin aralıksız süreceğini söyledi. Özkaya ayrıca il genelinde bulunan balıkçıların da Su Ürünleri Kanun ve Yönetmelikler çerçevesinde faaliyet göstermesini, idari para cezalarına maruz kalmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Vira Haber