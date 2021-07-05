Yunanistan'da Delta Varyantı Kısıtlamaları Geldi

Komşu ülkede bugünden itibaren Ege adalarına yolcu taşıyan feribotlar yeniden Covid-19 önlemlerine tabi oldu. Bu nedenle feribotla yolculuk yapacak olanlardan 48 saati geçmemiş, kişinin negatif olduğunu gösteren bir korona antijen (hızlı test) testi yaptırmaları isteniyor. Aşı süresi 72 saati bulanlar ise virüs taşımadıklarını PCR testi ile belgelemek zorunda. Ancak aşılamaları tamamlananlar veya daha önce Covid-19'a yakalanıp da iyileşenler, aşı belgelerini göstererek testten muaf olabiliyor.

VAKA SAYILARI BİR HAFTADA ARTTI

Yunan hükümeti, feribotlarla ilgili kısıtlamaların tekrar uygulanmaya başlamasına gerekçe olarak Covid-19 vakalarındaki artışı gösterdi. Son birkaç gün içinde günlük 700'den fazla yeni Covid-19 vakası kaydedilen Yunanistan'da bu sayı geçen hafta günlük 200 ile 400 vaka arasındaydı.

GİRİT'TE TESPİT EDİLDİ

Hükümet, özellikle Girit Adası'nda tespit edilen bulaşıcı Delta varyantının yayılmasından endişe ediyor. Yunanistan'da vaka sayılarının düşmesi nedeniyle son haftalarda korona önlemleri gevşetilmeye başlanmıştı.

Vira Haber