Yunanistan'da göçmenleri taşıyan tekne battı
Yunanistan'a geçmeye çalışan yaklaşık 27 göçmenin bulunduğu teknenin Sakız Adası açıklarında batması sonucu 4 çocuk boğularak hayatını kaybetti.
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Yunanistan Göç Bakanı Notis Mitarachi, Yunanistan'a geçmeye çalışan bir göçmen teknesinin Sakız Adası açıklarında battığını açıkladı. Bakan Mitarachi, yaklaşık 27 kişinin bulunduğu teknede 4 göçmen çocuğun boğularak hayatını kaybettiğini belirtti. Dört çocuğun yaşlarının 3 ile 14 arasında olduğunu ifade eden Mitarachi, 22 kişinin kurtarıldığını ve 1 kişinin de kayıp durumda olduğunu aktardı. Mitarachi, "İnsan kaçakçıları Sakız Adası açıklarında aşırı kalabalık ve denize açılmaya elverişli olmayan teknelerle hayatları tehlikeye atıyor" ifadelerini kullandı.
Vira Haber
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Etiketler : yunanistan, düzensiz göç
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