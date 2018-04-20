Yunanistan'dan Ege'de önlem

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Ege Denizi'nde geçen hafta bir grup Yunan'ın Didim açıklarındaki Hurşit adaları yakınındaki Anthropofa kayalığına diktiği Yunanistan bayrağının, Türk askerleri tarafından kaldırılmasından sonra, Yunan sahil güvenlik botlarının benzer bir durum yaşanmaması için buraya yakın bölgede önlem alıp ülkesinin balıkçılarını dahi yaklaştırmadığı öğrenildi.

Sisam Adası'ndan yayın yapan bir internet sitesinin duyurduğu haberde, bayrak krizine benzer bir olayın yaşanmaması için Yunan sahil güvenlik botlarının, küçük ve büyük Anthropofa kayalıklarına yakın bölgede güvenlik önlemi aldığı belirtildi. Yunan botlarının bölgeye, Yunan balıkçıları ve deniz araçlarını yaklaştırmadığı kaydedildi.

Öte yandan; Bodrum'un Gümüşlük Mahallesi'ne 3.7 mil uzaklıktaki Kardak kayalıklarına 1.5 mil uzaklıktaki Çavuş Adası'nda, 2 ay önce Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından başlatılan askeri tesis inşaatı da sürüyor. Kardak ve bölgesinde 4 Türk sahil güvenlik botunun 24 saat devriye görevi yürüttüğü, sahil güvenlik botlarından birinin Kardak'a 1 mil uzaklıkta demir atarak sabit konuma geçtiği görüldü.

Vira Haber