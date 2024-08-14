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Yunanistan’ın Geri İttiği 21 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Yunanistan’ın Geri İttiği 21 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Muğla’nın Fethiye ilçesi açıklarında Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 21 düzensiz göçmen kurtarıldı.

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Fethiye ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen can salı içerisindeki 21 düzensiz göçmen (beraberinde 1 çocuk) kurtarıldı.

Vira Haber 

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