Yunanistan’ın Geri İttiği Can Salı Battı

Fethiye ilçesi açıklarında Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen ve içerisinde düzensiz göçmenlerin bulundu can salının battığı bilgisinin alınması üzerine olay mahalline Sahil Güvenlik Botu sevk edildi.

Bölgeye intikal eden Sahil Güvenlik Botu tarafından yarı batık durumda tespit edilen can salından ve deniz yüzeyinden toplam 12 düzensiz göçmen ve 1 çocuk kurtarıldı.

Vira Haber