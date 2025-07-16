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Yunus Karaya Vurdu

Yunus Karaya Vurdu

Bursa'nın Karacabey ilçesi Yeniköy Boğazı'nda karaya vuran cansız yunus, vatandaşlar tarafından bulundu.

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Bursa'nın Karacabey ilçesi Yeniköy Boğazı sahiline yüzmek için gelenler, sahilde sevimli bir yunusun cansız bedeni ile karşılaştı. Öldüğü anlaşılan yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yunusun çürümeye başladığı fark edildi. Çevredekilerin yardımıyla sahilden uzaklaştırılan yunus, belediye ekipleri tarafından alındı.

Vira Haber


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