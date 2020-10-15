Yunusların Dev Gemilerle Oyunu

Yunuslar kimi zaman sahil kenarlarına kadar gelerek kendilerini gösteriyor kimi zamanda kıyıdan kilometrelerce uzakta gemilerin önünde veya peşinde gözüküyorlar.

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİLER

İstanbul Boğazı’ndan geçen dev gemilerin bazılarıyla oyun oynarcasına yüzen yunuslar havadan görüntülendi. Çekilen görüntülerde geminin önünde havaya zıplayarak yüzen yunuslar kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Metrelerce yukarı zıplayan yunuslar gemiden daha hızlı ilerleyerek adeta oyun oynadı. Bir süre İstanbul Boğazı’ndan Marmara Denizine doğru ilerleyen geminin önünden giden yunuslar daha sonra gözden kayboldu.

Vira Haber