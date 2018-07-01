Yurdun dört bir tarafında Kabotaj kutlaması

İzmir'deki kutlamalar

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende İzmir Liman Başkanı Vekili Ahmet Apak, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törende konuşan Deniz Ticareti Genel Müdürü Durmuş Ünüvar, 1 Temmuz 1926 yılında yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu ile yaklaşık 350 yıldır süren yabancılar verilen imtiyazların sona erdirildiğini kaydetti.

Bu kanunun sadece ülkenin bağımsızlığını ve denizlerdeki hükümranlık haklarını perçinlemediğini, aynı zamanda denizciliğinin gelişmesi için bir dönüm noktası olduğunu vurgulayan Ünüvar, kanunun öneminin yaşanan ekonomik ve siyasal gelişmelerle çok daha iyi anlaşıldığını ifade etti.

Ünüvar, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının denizciliğin önünün açmak üzere yasal düzenlemelerle birlikte birçok projeyi hayata geçirdiğini anlatarak, şöyle devam etti:

"Ülkemizde bulunan Türk sahipli yabancı bayraklı yatlar, tekneler Türk bayrağına geçmeye devam etmektedir. 2018 yılında hedeflenen 6 bin tekneye çok kısa sürede ulaşıldı. Ülkemizdeki denizcilik eğitimleri uluslararası düzeyde kabul gördü. Amatör denizci sayımız 200 bini geçmiş, 120 bine yakın aktif gemi adamımı bulunmaktadır. Tersane sayımız 2003 yılında 37 iken bugün 78'e çıkmıştır. Türk boğazlarında ise yerli ve milli gemi trafik sistemi projesini hayata geçiriyoruz. Limanlarımıza gemilerin bekleme süresini 48 saatten 168 saate çıkararak ülkemizin önemli bir ikmal merkezi olması yolunda hızla ilerliyoruz."

Konuşmaların ardından Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören sona erdi.

Kutlama programında, geleneksel halat çekme yarışması, deniz şehitleri anısına denize çelenk bırakma, İzmir Körfezinde yelken gösterileri ile uzaktan kumandalı tekne yarışları da yer aldı.

Foça, Denizcilik Bayramı'nı kutluyor

Foça'da yapılan ''1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'' kutlamaları, Atatürk anıtına çelenk sunma ve denize çelenk atma törenleriyle başladı.

Tören programına; Foça Kaymakamı Ali Çetin, Foça Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanı Tuğamiral Gürsel Çaypınar, Foça Belediye Başkan Vekili Serdar Tunçbay, Foça Liman Başkan Vekili Mustafa Çankaya, Foça Belediyesi Meclis Üyeleri Beyhan Türker ve Raşit Dirim, Daire Amirleri, Kuzey Ege Ticari Yatlar ve Gezi Tekneleri Deniz Yolcu Taşıyıcılar Kooperatifi ve Foça Turizmciler, Yatırımcılar ve Esnaf Derneği Başkanı Umut Tutar, Foça Gezi Tekneleri Deniz Yolcu Taşıyıcılar Kooperatifi Üyeleri, Foça Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ceyhan Çetin, siyasi parti temsilcileri, denizciler ve deniz dostları katıldı. Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan törende, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde Türk bayrağı göndere çekildi. Atatürk anıtına, Foça Liman Başkanlığı çelengi sunuldu. Foça Liman Başkan Vekili Mustafa Çankaya, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmasını yaptı.

Denize çelenk bıraktılar

Katılımcılar, çelenk atma töreni için gemi ile denize açıldı. Foça Küçükdeniz Limanı'nda, Deniz şehitleri anısına yapılan saygı duruşunun ardından; Foça Kaymakamı Ali Çetin, Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanı Tuğamiral Gürsel Çaypınar, Foça Belediye Başkan Vekili Serdar Tunçbay ve Foça Liman Başkan Vekili Mustafa Çankaya, denize çelenk bıraktı. Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajında, ''Köklü, büyük bir tarihi geçmişi olan denizciliğimizin bayramı Kabotaj Bayramı'nın 92. yıl dönümünü kutluyor; tüm denizcilerimize yollarının açık olmasını diliyorum. Yaşamını denizlerde yitiren deniz şehitlerimizi de saygı ve minnetle anıyorum'' dedi.

Kutlamalar devam edecek

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlamaları, saat 17.00'de Foça Demokrasi Meydanı'nda başlayacak etkinliklerle devam edecek. Bağarası Cemil Midilli Ortaokulu Öğrencileri mini bir konser verecek. Ardından, yüzme yarışmaları, yağlı direkten bayrak alma yarışı ve denizden tabak çıkarma yarışı yapılacak. Ayrıca Foça Yelken İhtisas Kulübü (FYİK) sporcuları, Foça Limanı önlerinde yelken gösterileri ve yarışları yapacak.

Antalya'da Kabotaj Bayramı kutlamaları

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, düzenlenen törenlerle kutlanıyor. Kutlamalar kapsamında, Antalya Liman Başkanlığı, İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) Antalya Şubesi Başkanlığı ve TMMOB Gemi Mühendisleri Odası Antalya Şubesi Başkanlığı temsilcileri tarafından Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu.

Törene Konyaaltı Kaymakamı İbrahim Keklik, Antalya Liman Başkanı Erdoğan Bayram, DTO Antalya Şube Başkanı Ahmet Çetin, DTO Antalya Şube Meclis Başkanı Berna Küner Vanmannekes, TMMOB (Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği) Gemi Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ahmet Ünver, Türk Deniz Kuvvetleri’nin Barbaros sınıfı TCG Barbaros Firkateyni Komutan ve askerleri, denizciler ve vatandaşlar katıldı. Tören bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından Atatürk anıtına çelenk koyma ile son buldu. Çelenk koyma töreni sonrası Kaleiçi Yat Limanı'nda denize çelenk bırakıldı. Daha sonra DTO Antalya Şube Başkanlığı tarafından törene katılan misafirlere kahvaltı verildi.

Başkan Ahmet Çetin “Coşkuyla kutluyoruz”

DTO Antalya Şube Başkanı Ahmet Çetin yaptığı açıklamasında, “1 Temmuz 1926’da kabul edilerek yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu ile Milli Mücadelemiz sonrasında kazanılan bağımsızlık ve hakimiyeti olan Denizcilik ve Kabotaj Bayramımızı büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Denizcilikte istediğimiz daha büyük seviyelere ulaşmak temennisiyle, tüm denizcilik camiamızın ve vatandaşlarımızın Denizcilik ve Kabotaj Bayramını yürekten kutluyor, saygılarımı sunuyorum" diye konuştu.

Antalya Kabotaj Kupası sahiplerini buldu

Deniz Ticaret Odası (DTO) Antalya Şubesi'nin Sponsorluğunda Antalya Yelken Kulübü Sporcuları arasında düzenlenen 'Antalya Kabotaj Kupası'nda dereceye girenlere kupaları verildi.

1 Temmuz Denizcilik Kabotaj Bayramı etkinlikleri kapsamında DTO Antalya Şubesi'nin Sponsorluğunda Antalya Yelken Kulübü Sporcuları arasında düzenlenen 'Antalya Kabotaj Kupası'nda dereceye girenlere kupaları törenle verildi. Optimist ve Lazer Sınıflarında gerçekleştirilen yarışlarda 21 sporcu Antalya Körfezi'nde belirlenen rotada ter döktü.

Yarışlarda dereceye girenlere ödülleri Antalya Liman Başkanı Erdoğan Bayram, DTO Antalya Şubesi Meclis Başkanı Berna Küner Vanmannekes, DTO Antalya Şube Başkanı Ahmet Çetin ve Merkez Meclis üyesi Hayrettin Özkan tarafından verildi.

Küner Vanmannekes: 'Antalya'da yelkenciliğin gelişmesi gerekiyor'

DTO Antalya Şubesi Meclis Başkanı Berna Küner Vanmannekes, 'Tüm sporcularımıza yarışlara katıldıkları için teşekkür ediyorum. DTO Antalya Şubesi'nin yeni yönetimi olarak kulübümüze elimizden gelen her türlü maddi ve manevi desteği vermeye hazır olduğumuzu belirtmek isterim. Bunun için de çalışmalarımızı yapıyoruz. Antalya'da yelkenciliğin gelişmesi gerekiyor. Yelkencilik konusunda, maalesef Antalya genelinde Kemer, Kaş, Alanya bölgelerimizde çok fazla ilerlediğimize inanmıyorum. Birlikte bir çalışma yapıp bunu geliştirebileceğimize inanıyorum 'dedi.

Çanakkale'deki törenler

Çanakkale’de 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 92’inci yıl dönümü törenle kutlandı.

Çanakkale'de 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı. Program, Çanakkale Liman Başkanı Erol Kayalı’nın Cumhuriyet Meydanı’nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreni ile başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından bir konuşma yapan Çanakkale Liman Başkanı Erol Kayalı, 1 Temmuz 1926 tarihinde çok önemli olan Kabotaj Kanunu'nun yürürlüğe girdiğini anımsatarak, “Bu kanuna göre Türkiye limanları ve sahilleri arasındaki yük ve yolcu taşıması ile kılavuzluk ve römorkaj hizmetlerinin bundan böyle Türk vatandaşları ile Türk bayrağı taşıyan gemilere yapılacağı belirtilmiş ve yaklaşık 350 senedir süregelen yabancılara verilen imtiyazlar sona erdirilmiştir. Bu kanun ile sadece bağımsızlığımız ve denizlerimizdeki hükümranlık haklarımız perçinlenmemiş, aynı zamanda denizciliğimizin gelişmesi için de bir dönem noktası olmuştur. Ülkemiz Asya ile Avrupa arasında köprü vazifesi gören Karadeniz, Ege ve Akdeniz gibi stratejik öneme sahip denizlerle çevrili ve bu denizleri birleştiren iki önemli su yoluna ve bir iç denize sahip, tarih boyunca bunların çevresinde yaşanmış çeşitli uygarlıkları barındıran, stratejik konumu gereği günümüz dünyasında önemi daha da artan bir ülkedir” dedi.

Konuşmanın ardından tören sona erdi. Ardından Çanakkale Boğazı’ndaki törene geçildi. Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutan Tuğamiral Mithat Kemal Algül, Çanakkale Belediye Başkan Vekili İbrahim Can Ergun, ‘Alınteri8’ isimli feribota binerek deniz şehitleri adına denize çelenk bıraktı. Çelenk bırakma töreni esnasında Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait römorkörler de havaya su sıkarak gösteri yaptı.

Zonguldak'taki törenler

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.Zonguldak Valiliği önünüe düzenlenen törene Zonguldak Vali Yardımcısı Hüseyin Ergi, CHP Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, Liman Başkanı Ali Görkem ve protokol üyeleri katıldı.

Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunduğu törende konuşma yapan Liman Başkanı Ali Görkem şöyle dedi:

"Kabotaj hakkının Türk Bayrağına ve ulusuna verildiği tarih olan 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 92. Yıldönümünün ülkemiz ve tüm denizcilerimize şahsım ve bakanlığım adına hayırlı olmasını diliyorum. Ülkeler arasındaki ilişkiler ve olayların gelişmesi incelendiğinde, denizcilik faaliyetlerini ilgilendiren pek çok olay ile karşılaşılır. Bunun sebebinin gelişen teknolojinin artırdığı ticaretin küreselleşmesi ve dünya ticaretinin yüzde 95 oranında deniz yoluyla gerçekleşmesidir. Deniz taşımacılığı demiryolu taşımacılığından 3.5 kat, kara taşımacılığından ise 7 kat daha ucuz olduğu düşünülürse deniz taşımacılığına ne kadar önem verilmesi gerektiği ortaya çıkmaktadır. 1 Temmuz 1926 tarihinde yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu, Türkiye Limanları ve sahilleri arasındaki yük ve yolcu taşıması ile kılavuzluk ve römorkaj hizmetlerinin bundan böyle Türk vatandaşları ile Türk Bayrağı taşıyan gemilerle yapılacağı belirtilmiş ve yaklaşık 350 yıldır süre gelen yabancılara verilen imtiyazlar sona erdirilmiştir. Bu kanun ile sadece bağımsızlığımız ve denizlerimizdeki hükümranlık haklarımız perçinlenmiş aynı zamanda denizciliğimizin gelişmesi için de bir dönüm noktası olmuştur" ifadelerine yer verdi.

"Karadeniz'de ticaret hacmi gelişen nadide şehir"

TTK Zonguldak Limanı'nın yanı sıra bölgedeki limanları da anlatan Görkem; "Konuya bölgesel olarak baktığımızda ise Karadeniz'de ticaret hacmi gelişen nadide şehirlerden biri de Zonguldak'tır. TTK Zonguldak limanı, Eren Enerji limanı ve kurulum aşamasında olan Filyos Liman ve geri saha projesi ile Karadeniz'deki ticaret hacmini büyük bir üstünlükle eline geçirmiştir. 2019 yılının sonlarında inşasının bitmesi planlanan Filyos Liman Projesi ile 25 milyon ton yük elleçlemesi hedeflenmektedir. Eren Enerji limanının 10 milyon ton elleçleme kapasitesine ve yaklaşık liman kısmında 250 kişiyi istihdam ettiği düşünüldüğündi Filyos Limanının 25 milyon ton kapasiteye sahip olmasının direk ve dolaylı olarak bölgeye sağlayacağı istihdam ortadadır" şeklinde konuştu.

İzmit'teki kutlama

İzmit'te, Kabotaj ve Denizcilik Bayramı kutlamalarında tekneler denize açılırken, yangın söndürme gemilerinin gösterisi ilgiyle izlenildi.

İzmit'te 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, Marina'da düzenlenen etkinlikle kutlandı. Törene İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu, Kocaeli Liman Başkanı Murat Müftüoğlu, Deniz Ticaret Odası Kocaeli Temsilcisi Vedat Doğusel ve vatandaşlar katıldı. Tekneler denize açılarak kutlamalara katıldı. 3 yangın söndürme gemisinin yaptığı su gösterisi ilgiyle izlenildi. Ardından deniz şehitleri anısına denize çelenk bırakıldı. Atatürk vapuru ile Körfez turu yapan vatandaşlara balık ekmek ve çay ikram edildi.

Balıkesir etkinlikler

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 92.yıl dönümü nedeniyle yayımladığı kutlama mesajında Kabotaj Bayramının özgürlüğün sembolü olduğunu belirtti.

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 92.yıl dönümü nedeniyle kutlama mesajı yayınladı. Vali Yazıcı mesajında 1 Temmuz 1926 tarihinde yürürlüğe giren ve 815 sayılı Kabotaj Kanunu'nun kabulü ile birlikte kutlanmaya başlanan Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın, ulusal egemenliğin sağlanması açısından büyük önem arz ettiğinin bilinmekte olduğunu kaydederek, "Kurtuluş Savaşı sonrası denizlerdeki hakimiyetimizin tasdiki niteliğindeki bu yasanın yürürlüğe girmesiyle yabancı devletlerin deniz ticaretindeki hakimiyeti son bulmuştur. Kabotaj Kanunu denizlerimize sahip çıkma bilincini insanımıza aşılamış, denizciliğimizin gelişip büyümesinde önemli rol oynamıştır. Köklü geleneği ve büyük tarihi geçmişi olan denizciliğimiz, Kabotaj Kanunu ile ekonomik özgürlüğüne kavuşarak, uluslararası alanda saygınlık kazanmaya başladı. Dileğimiz, el birliği ile yapacağımız çalışmalar neticesinde, Ege ve Marmara Denizi ile komşu olan Balıkesir'imiz de denizcilik faaliyetlerinin ve deniz ticaretinin daha da gelişmesidir. Bu duygu ve düşüncelerle, hayatını denizlerde kaybeden deniz şehitlerimizi minnet ve saygıyla anıyorum. Denizcilik ve Kabotaj Bayramı vesilesi ile denizcilik sektörünün gelişiminde emeği geçenlere ve tüm denizcilerimize içten selamlarımı iletiyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Mersin'de Denizcilik Ve Kabotaj Bayramı

Mersin'de Denizcilik ve Kabotaj Bayramı törenle kutlandı.Cumhuriyet Alanı'nda düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Mersin Liman Başkanı Murat Harun Baştürk, burada yaptığı konuşmada, 1 Temmuz 1926'da kabul edilen Kabotaj Kanunu'nun Türk denizcilik tarihinin dönüm noktası olduğunu vurguladı.

Kabotaj Kanunu'nun yürürlüğü girmesiyle Türkiye'nin limanları ve sahillerinde yük taşımacılığının önünün açıldığına işaret eden Baştürk, "Denizler, ülkelerin refahı için vazgeçilmez öneme sahiptir. Denizlerin güçlü arenasını iyi kullanan ülkemiz, stratejik konumu gereği dünyada önemi giderek artan, kapitülasyonların kaldırılmasıyla Türk vatandaşlarına, denizcilik, tersanecilik, deniz taşımacılığı, deniz turizmi gibi alanlarda reformlar sağlamıştır. Ülkemiz, denizcilik sektöründe teknik, idari ve mevzuat konusunda çok önemli başarılar sağlamıştır. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün emriyle çıkarılan Kabotaj Kanunu'yla ülkemiz denizcilik alanında diğer ülkelerle rekabet etmeye başlamıştır. Türkiye, dünya denizlerinde konumuna yakışan yere ulaşmıştır." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından, Refah Şehitleri Anıtı önüne kadar yürüyen protokol üyeleri ve katılımcılar, şehitler anısına denize çelenk bıraktı.

Bu arada, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığına bağlı bir sahil güvenlik botu, Mersin Marina'da halkın ziyaretine açıldı.

Vira Haber