Yusuf Öztürk: Zaferin 100. Yılında Gururluyuz

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk önderliğindeki Milli Kurtuluş Savaşı’nın, büyük ve çetin bir mücadele sonucu 30 Ağustos 1922’de zafer ile taçlandığını dile getiren Öztürk, “Düşman orduları tarafından çiğnenmiş Anadolu, Başkomutan Mustafa Kemal’in 26 Ağustos’ta “Ordular İlk Hedefiniz Akdeniz’dir. İleri!” emriyle başlattığı Büyük Taarruz ile 30 Ağustos’taki zafer ile yeniden ayağa kalkmıştır. Ardından 9 Eylül’de İzmir’in kurtarılması ile düşman yurttan sökülüp atılmıştır. Bu zafer ile Türk milleti işgal zincirini kırarak bağımsızlığını ve özgürlüğünü elde etmiştir. Türk zaferi, aynı zamanda ezilen milletlere bir deniz feneri gibi yol göstermiş ve dünya tarihini değiştirmiştir. Aradan geçen yüzyılda yaşadığımız her engel ve zorlukta, bu büyük zaferi anımsıyor, ülkemizin kıymetini ve bu uğurda gösterilen mücadeleyi çok daha iyi idrak ediyoruz. Kökleri tarihteki bu büyük mücadelede olan Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Türk halkının ilelebet özgür yaşayacağına inancımız tamdır. Bize zaferi armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına, şehitlerimize minnetlerimizi sunuyoruz” dedi.