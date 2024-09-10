Hatay’da 6 Şubat 2023’teki depremlerin ardından İskenderun’da limana demirleyen ve eğitim öğretim için düzenlenen Karadeniz Lifeship Rauf Bey Gemisi’nde lise öğrencileri dersbaşı yaptı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından limana gelen gemi, bir süre Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) hazırlanan öğrencileri ağırladı.

Karadeniz Lifeship Rauf Bey Gemisi’nde Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) hazırlanan öğrencilerden 36’sı üniversiteye yerleşmişti.

Daha sonra “Yüzen Okul”, 2024-2025 eğitim öğretim yılında lise öğrencilerini ağırlamaya başladı.

Kaynak: Haberler.com