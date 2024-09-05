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Yüzerek Yunanistan’a Geçmeye Çalışan 5 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Yüzerek Yunanistan’a Geçmeye Çalışan 5 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yüzerek Yunanistan’a geçmeye çalışan 5 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

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Edinilen bilgiye göre, Güzelçamlı Mahallesi Dilek Yarımadası Milli Parkı açıklarında denizde 5 düzensiz göçmenin yüzerek Yunanistan’a geçmeye çalıştığı ihbarının ardından bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri yönlendirildi. Düzensiz göçmenlerin olduğu noktaya gelen ekipler denizdeki 5 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahısların işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Vira Haber 

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