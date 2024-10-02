İstanbul17 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNCEL

  3. Yüzerek Yunanistan’a Geçmeye Çalıştı
Yüzerek Yunanistan’a Geçmeye Çalıştı

Yüzerek Yunanistan’a Geçmeye Çalıştı

Muğla’nın Bodrum ilçesinden yüzerek Yunanistan’a geçmeye çalışan düzensiz göçmen yakalandı.

A+A-

Edinilen bilgiye göre, Bodrum’dan denize giren 1 düzensiz göçmen, yüzerek Yunanistan’ın İstanköy Adası’na geçmeye çalıştı. Göçmen, Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekiplerince tespit edildi. Deniz ortasında yakalanan göçmen, Sahil Güvenlik botuna alınarak karaya çıkarıldı. Sağlık kontrolünden geçirilen göçmen, Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.

Vira Haber 

Bu haber toplam 23 defa okunmuştur
Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.