Yüzerek Yunanistan’a Geçmeye Çalıştı
Muğla’nın Bodrum ilçesinden yüzerek Yunanistan’a geçmeye çalışan düzensiz göçmen yakalandı.
A+A-
Edinilen bilgiye göre, Bodrum’dan denize giren 1 düzensiz göçmen, yüzerek Yunanistan’ın İstanköy Adası’na geçmeye çalıştı. Göçmen, Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekiplerince tespit edildi. Deniz ortasında yakalanan göçmen, Sahil Güvenlik botuna alınarak karaya çıkarıldı. Sağlık kontrolünden geçirilen göçmen, Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.
Vira Haber
Bu haber toplam 23 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.