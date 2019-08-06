Yüzlerce balina hunharca katledildi

Norveç ve İzlanda arasında bulunan Faroe adalarında, yaklaşık bir asırdır süren gelenek çerçevesinde, onlarca balina katlediliyor.

Kanlı görüntülere sahne olan korkunç gelenek yüzünden, bu yıl da 23 balina katledildi.Çevrecilerin tepkisini çeken balina katliamı, Sea Shepherd Derneği üyeleri tarafından fotoğraflandı.

Dernek üyelerinin katliamı sonlandırma çağrılarına rağmen köylüler, yapılan katliamın yasal olduğunu söyleyerek kendilerini savundular.

Hvalvik köyünde yapılan katliamda, bu sene içinde 10 kez av yapıldığını ve şimdiye kadar 536 balinanın öldürüldüğünü söyleyen Sea Shepherd derneği, köylülere 10 yıl balina avı yapmamaları için 1 milyon euro teklif etmişti.

Vira Haber