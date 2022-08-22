Zafer İstanbul’a Kaptan Başkan

Zafer Partisi İstanbul İl Başkanlığı olağanüstü genel kurul gerçekleştirildi. Tek aday ve listeyle girilen genel kurul sonucu, partinin Türk dünyası ve denizcilik politikalarından sorumlu genel başkan yardımcısı Kapt. Mustafa Can, yeni İstanbul il başkanı oldu. Genel kurulda Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ da hazır bulundu.

İstanbulsuz bir zafer, alevsiz meşaledir

Zafer Partisi’nde Türk dünyası ve denizcilik politikalarından sorumlu başkan yardımcısı olarak görev yaparken genel başkan Prof. Dr. Ümit Özdağ’ın işaretiyle adaylığını açıkladığını belirten Kapt. Mustafa Can, “

Sığınmacılardan Kanal İstanbul’a kadar ülkemizin geleceğini karartmayı amaçlayan projelerin tamamının İstanbul merkezli olması, tehlikenin büyüklüğünün yanı sıra esas cephenin kurulması gereken kadim şehri de bizlere gösteriyor. İstanbul’u alamazsak Anadolu’yu da veririz” dedi.

Can şunları söyledi :

Tembellik bizi öldürür

“İstanbul’u istila eden sığınmacı ve kaçakların sayısı 1.5 milyonu aşmışken, deprem tehlikesi kapıda iken, hiçbirimizin şehit olacağını bile bile Ağustos sıcağı altında kilometrelerce yürüyen atalarımızı mahcup etmeye hakkı yok. Seçim yolumuzun kısa, işimizin zor olduğunu bilmekle beraber ‘görev adamı’ değil ‘görev insanı’ olarak daha çok çalışmak bizim için eziyet değil, ödüldür. Tembellik bizi öldürür.”

Dünyanın zeka merkezi İstanbul

“Partimizin ve genel başkanımızın “4 Deniz 4 Bölge” projesi kapsamında önemli şehrimiz İstanbul’u, Berlin ve Tokyo arasında bir ileri teknoloji üssü haline getireceğiz. İstanbul’a yığılmış olan ağır ve orta ölçekli sanayi merkezlerini Anadolu’ya taşıyacağız. Böylece İstanbul’u dünyanın akıl, zeka ve duygu merkezi olarak konumlandıracağız”

Denizci olmanın avantajları

“Bir bilişim kenti olarak kurguladığımız İstanbul’da buna gönül vermiş yazılımcılardan ara yüz tasarımcılarına; girişimcilerden melek yatırımcılara kadar herkesi bu amacımıza ortak yapacağız. Aynı zamanda bir denizci olmamın da avantajıyla Kanal İstanbul ihanetinin gerçek yüzünü göstereceğiz ve ne yazık ki “tahıl koridoru” adı altında ilk delik açılan “Türk Boğazları Sözleşmesini” ölümüne savunacağız”

İstanbul’un Türk tarihi

“Her ilçemizde sığınmacılar ve kaçaklardan tutun da partimizin bilinirliğine kadar çeşitli konularda araştırmalar yapıp düzenli olarak takip edeceğiz. İstanbul Beşiktaş’ta metro inşaatı sırasında bulunan Türk ve Altay kültürüne ait 3500 yıllık kurgan tipi mezar örneğinde de olduğu gibi, bu büyülü şehrimizin Türk kimliğini net olarak ortaya koyacağız”

