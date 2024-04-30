ZBEÜ Öğrencileri Sahilde Çöp Topladı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu öğrencileri çevre bilincini artırmak ve sahilin temiz tutulmasına katkıda bulunmak amacıyla Kozlu Sahili’nde sosyal sorumluluk projesi kapsamında çöp toplama etkinliği düzenledi. Etkinliğe yüksekokulu yönetimi, öğretim görevlileri ve çok sayıda üniversite öğrencisi katıldı. Öğrenciler, sahil şeridi boyunca yürüyerek çöpleri toplayıp poşetlere doldurdular. Etkinlik, toplanan çöplerin Kozlu belediye ekipleri tarafından kaldırılmasıyla sona erdi. Yapılan bu sosyal sorumluluk projesi etkinliği ise 7’den 70’e örnek oldu.

Vira Haber