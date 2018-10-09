Zeytinburnu açıklarında iki gemi çarpıştı

Zeytinburnu açıklarında demirli bekleyen Liberya bayraklı TK Rotterdam isimli kargo gemisi, sürüklenmeye başladı.

Gemi yine aynı bölgede demirli Panama bayraklı Bosphorus King'e çarparak durdu. Bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sürüyor.

Gelen ilk bilgilere göre; kaza sonrası ölen ya da yaralanan belirlenemedi. Gemilerde küçük çaplı hasar meydana geldi. Bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Bu arada bölgeye sevk edilen Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesinin ardından son durum havadan görüntülendi. Müdahale sonrası gemilerin birbirinden uzaklaştırıldığı ve tehlikeli bir durumun olmadığı görüldü.Ekiplerin çalışması sürüyor.

Vira Haber