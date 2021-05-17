Zeytinburnu'nda Sökümü Yapılan Gemi Tamamen Karaya Alındı

ZEYTİNBURNU sahilinde ocak ayında karaya oturan geminin söküm işlemi devam ediyor. Büyük bir kısmı biten söküm işlemlerinde geminin denizde kalan son parçası da karaya alındı.

Marmara Denizi'nde şiddetli fırtınanın etkisiyle 29 Ocak'ta saat 15.45 sıralarında Zeytinburnu, Ahırkapı'da Morini Limanı'na kayıtlı ve Comoros Bayraklı "Streamline" isimli kargo gemisi sürüklenerek karaya oturmuştu. 11.06.2018 tarihinden itibaren boş olarak Ahırkapı Serbest Demir Alanında demirlemiş haldeyken sürüklenen ve karaya oturan gemi için yerinde söküm kararı verilmişti.

Hazırlıkların tamamlanmasının ardından ilk olarak 8 Mart'ta yerinde bozum ve söküm işlemi başladı. Ara vermeden devam eden söküm çalışmalarında geminin denizde bulunan son parçası da karaya alındı. Büyük bir kısmı biten söküm çalışmaları karada devam ediyor.