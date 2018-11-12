Zıpkıncılar, zehirli 'Aslan Balığı' için daldı

Süveyş Kanalı yoluyla Akdeniz'e giren, özellikle son 3 yıl içerisinde çok hızlı yayılım gösteren, etçil beslenen zehirli ve işgalci bir balık türü olan 'Aslan Balığı' sayısının Gazipaşa sularında artış göstermesi Gazipaşa Belediyesi, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Balıkçılar Kooperatifini harekete geçirdi.

İlçede serbest dalış yapan zıpkıncıları organize eden kurumlar, özellikle dünyada ve Türkiye'de koruma altına alınan lagos ve orfoz balıklarının yuvalarını işgal edip onların yaşam alanlarını daraltan bu istilacı balığa karşı avlanma yarışması organize etti. 15 zıpkıncının katıldığı yarışlarda zıpkıncılar Gazipaşa Yat Limanı'nda bir araya gelerek önce kahvaltı yaptı daha sonra da planlama gerçekleştirdi. Teknelere binerek dalış alanlarına doğru harekete eden zıpkıncılar işaret verilmesiyle yarışmaya başladı. Teknelerden denize atlayan zıpkıncılar sudan zıpkınlarında aslan balığıyla çıktı.

Deniz Biyoloğu Mustafa Akkoca, avlanan bir aslan balığının zehirli noktalarını göstererek, "Sırtında ve karın altında bulunan oklarında zehir bulunuyor. Korkulan bir balık, bu dikenlerde şiddetli zehir var. Normalde bu iskorpit ile aynı aileden bir balık. Bu etkinliği düzenlememizin nedeni bu istilacı balığın doğada düşmanı olmadığı için diğer türler üzerinde baskı kuruyor, onların besinleriyle besleniyor. Bunlara dokunmamak gerekiyor. Bunlara dokunmadan temizlendiği takdirde tüketilebilir. Çok kaliteli bir eti var" diye konuştu.

Yarışma sonunda karaya çıkan zıpkıncılar toplam 106 adet aslan balığı vurdu. Vurulan aslan balıklarını gören vatandaşlar ise şaşkınlığını gizleyemedi. İlk kez 'Aslan Balığı' gören vatandaşlar da balık hakkında uzmanlardan bilgi aldı.

Yarışma sonunda dereceye giren zıpkıncılara Gazipaşa Belediye Başkanı Adil Çelik madalya verdi. Vurulan balıklar ise temizlenip ilerleyen bir günde vatandaşlara ikram edilmek üzere balıkhaneye gönderildi.

Vira Haber