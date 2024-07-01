Zonguldak Limanlarından 2023 Yılında 20 Milyon 400 Bin Ton Yük Taşındı

Zonguldak Valiliği önünde 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı coşkuyla kutlandı. Kutlamalar, Bölge Liman Başkanlığı tarafından Atatürk Anıtı önüne çelenk sunulmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Bölge Liman Başkanı Ahmet Mert, konuşmasında Kabotaj Kanunu'nun TBMM tarafından 1 Temmuz 1926 tarihinde yürürlüğe girdiğini hatırlattı. Ahmet Mert, "Kabotaj Kanunu ile milletimiz denizlerde de egemenlik hakkını tüm dünyaya ilan etmiştir. Bu kutlu gün 98 yıldır Denizcilik ve Kabotaj Bayramı olarak kutlanmaktadır. 1 Kasım 1937 günü Türkiye Büyük Millet Meclisi açılış konuşmasında Mustafa Kemal Atatürk, 'Denizciliği Türkün büyük milli ülküsü olarak düşünmeli ve onu az zamanda başarmalıyız' sözleriyle denizciliği ve denizcilikte ülkemizin vizyonunu bir kez daha gözler önüne sermiştir" dedi.

Ahmet Mert ayrıca, Zonguldak'ın denizcilikteki yerini ve önemini vurgulayarak, "İlimizde Filyos, Eren, TTK, Bozhane ve diğer limanlarla 2023 yılında toplam 20 milyon 400 bin ton yük tamil tahliyesi gerçekleştirilmiştir. Karadeniz Limanları'nda en fazla yük elleçlemesi yapılan liman kenti Zonguldak'tır. Bu özelliği ile ilimiz ülkemizde ilk on liman kentleri arasında yer almaktadır. Yine Sakarya Gaz Sahası'nda çıkartılan doğalgaz Karadeniz'den çıkartılıp ilimizde halkımızın kullanımına sunulmaktadır. Bu hususların tümü Zonguldak'ın denizcilikteki yeri ve önemini kanıtlayan yegane unsurlardır" ifadelerini kullandı.

Vira Haber