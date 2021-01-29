Zonguldak'ta Dalgalar 7 Metrelik İstinat Duvarını Aştı

Zonguldak'ta etkili olan şiddetli rüzgar ve yağmurla birlikte şiddetini artıran dalgalar Liman Caddesi'ndeki 7 metrelik istinat duvarını aştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yurt genelindeki uyarılarının ardından Batı Karadeniz'de şiddetli rüzgar ve yağmur etkili oldu. Rüzgar ve yağış nedeniyle Karadeniz'deki dalgalar şiddetini artırdı. Liman Caddesi'nde 7 metre yüksekliğindeki istinat duvarını aşan dalgalar zaman zaman liman içerisine girdi.

Tekneler limana demirlerken bir yük gemisi liman dışında sıra bekledi. Bazı vatandaşlar da dalgaları izlemek için liman caddesine geldi.

Vira Haber